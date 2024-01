Za nami pierwsze wysłuchanie w ramach procedury impeachmentu szefa amerykańskiego departamentu bezpieczeństwa krajowego Alejandro Mayorkasa. Odbyło się ono w komisji ds. bezpieczeństwa krajowego Izby Reprezentantów. Republikanie chcą postawić ministra w stan oskarżenia, zarzucając mu, że doprowadził do kryzysu migracyjnego na granicy.

Alejandro Mayorkas / MICHAEL REYNOLDS / POOL / PAP/EPA

Podczas inauguracyjnego posiedzenia w ramach procedury impeachmentu, szef komisji Mark Green oskarżył, mającego kubańskie korzenie, Mayorkasa o bycie "architektem dewastacji" na południowej granicy.

Sekretarz (minister) Mayorkas bezczelnie odmawiał wdrażania praw uchwalanych przez Kongres i świadomie stosował politykę, która czyniła nasz kraj mniej bezpiecznym. To, co tu widzimy, to celowe złamanie przysięgi, złożonej przez sekretarza Mayorkasa - powiedział Green otwierając wysłuchanie. Podkreślił przy tym, że konstytucja pozwala na impeachment urzędników nie tylko za popełnianie przestępstw, ale i "skrajną niekompetencję" i zaniedbania.

Występujący przed komisją republikańscy prokuratorzy generalni kilku stanów wtórowali Greenowi w jego oskarżeniach, zarzucając Mayorkasowi, że prowadzona przez niego polityka ułatwiła, a koszty tego ponosiły ich stany.

Zaproszony przez Demokratów konstytucjonalista Frank Bowman stwierdził, że procedura impeachmentu nie powinna być stosowana do rozstrzygania sporów dotyczących polityki, lecz tylko w przypadku popełniania przestępstw przez urzędników publicznych.

Sam Mayorkas, który nie uczestniczył w posiedzeniu, odpierał zarzuty Republikanów podczas poniedziałkowej wizyty na granicy, gdzie wzywał Kongres do uchwalenia odpowiednich praw i środków, by wzmocnić bezpieczeństwo granic.

Mayorkas jest pierwszym członkiem gabinetu prezydenta USA od ponad 150 lat, wobec którego rozpoczęto procedurę impeachmentu. Jednak nawet jeśli większość w Izbie zagłosuje za postawieniem go w stan oskarżenia, to niemal pewne jest, że zostanie on uniewinniony przez Senat, gdzie większość mają Demokraci.

Rekordowe interwencje straży granicznej

W grudniu amerykańska straż graniczna ujęła rekordową liczbę osób nielegalnie przekraczających granice (niemal 300 tys.), choć w nowym roku liczby migrantów znacznie spadły - do około 3 tys. dziennie.

Mayorkas utrzymuje, że większość z zatrzymywanych migrantów zostaje deportowanych lub zawróconych z granicy.

O impeachmencie

Do otwarcia procedury impeachmentu dochodzi w czasie, kiedy w Senacie toczą się negocjacje nad reformami, mającymi zaostrzyć politykę migracyjną i azylową, co jest warunkiem stawianym przez Republikanów, by pozwolić na przyjęcie środków na pomoc Ukrainie. Mayorkas jest jednym z uczestników rozmów.

Według zapowiedzi kongresmena Greena, komisja zorganizuje kolejne wysłuchania w tej sprawie, a następnie będzie obradować nad przyjęciem artykułów impeachmentu. Następnym krokiem będzie głosowanie przez całą Izbę Reprezentantów.