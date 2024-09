Lider marksistowskiej partii Ludowy Front Wyzwolenia (JVP) 55-letni Dissanayake zdobył w pierwszej turze 39,5 proc. głosów. Polityk opowiada się za silniejszą interwencją państwa i polityką gospodarczą opartą na bardziej zamkniętym rynku.



W drugiej turze zmierzy się on z liderem opozycji i synem byłego prezydenta kraju, 57-letnim Sajithem Premadasą, który przewodzi lewicowo-centrowej partii Zjednoczona Władza Ludowa (SJB). Zwolennik połączenia interwencjonistycznej i wolnorynkowej polityki gospodarczej zdobył w sobotę 34 proc. głosów.



Trzecie miejsce zajął urzędujący, 75-letni prezydent Ranil Wickremesinghe - prawnik, który sześciokrotnie sprawował urząd premiera. Wickremesinghe objął urząd głowy państwa w lipcu 2022 r. po powszechnych protestach wywołanych kryzysem finansowym, który zmusił jego poprzednika Gotabayę Rajapaksę do ucieczki ze Sri Lanki, a następnie do rezygnacji ze stanowiska.

"To pierwsze wybory na Sri Lance od czasu, gdy gospodarka tego kraju na Oceanie Indyjskim załamała się w 2022 r. w wyniku poważnego niedoboru rezerw walutowych, przez co nie była w stanie zapłacić za import podstawowych produktów, w tym paliwa, leków i gazu do gotowania" - przypomina agencja Reutera.