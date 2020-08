Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg po roku przerwy rozpoczęła naukę w szkole średniej. W poniedziałek 17-latka opublikowała w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z plecakiem.

Moja roczna przerwa od nauki skończyła się. Wspaniale jest nareszcie znów pójść do szkoły - stwierdziła w komentarzu Thunberg.



Nie jest jasne, klasę o jakim profilu rozpoczęła działaczka ekologiczna. Wiadomo jedynie, że jest to szkoła średnia, a także, że placówka mieści się w Sztokholmie.



Thunberg, która w sierpniu 2018 roku zainaugurowała akcję odbywających się w piątek szkolnych strajków na rzecz klimatu, jesienią ubiegłego roku na pokładzie katamaranu przepłynęła przez Atlantyk do Nowego Jorku. W USA nastolatka przemawiała podczas szczytu klimatycznego ONZ, a także w amerykańskim Kongresie. Następnie wróciła stamtąd w grudniu, również drogą morską, do Madrytu, aby wziąć udział w przeniesionym z Chile kolejnym szczycie klimatycznym.



W związku z epidemią koronawirusa Thunberg wezwała wiosną do zawieszenia publicznych protestów na rzecz klimatu. Od tego czasu jej zwolennicy w piątki publikują swoje zdjęcia z postulatami w internecie.



W Szwecji obowiązek szkolny obowiązuje do 16. roku życia, czyli do chwili ukończenia szkoły podstawowej.