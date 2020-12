Rząd USA wraz z 46 stanami pozwał Facebooka. Oskarża firmę Marka Zuckerberga o praktyki monopolistyczne. Gigantowi mediów społecznościowych grozi rozbicie na mniejsze podmioty.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W pozwie, złożonym przez rząd, 46 stanów, wyspę Guam oraz Dystrykt Kolumbii, oskarżono Facebooka o działania antykonkurencyjne i wykorzystywanie dominacji rynkowej do gromadzenia danych konsumentów.

W centrum sprawy są przejęcia Facebooka sprzed lat, w tym portalu Instagram w 2012 i komunikatora WhatsApp w 2014 roku. Jak zauważa portal CNN, amerykańskiemu gigantowi grozić może nawet unieważnienie zakupu niektórych firm. Gigant branży może zostać zmuszony przez regulatorów amerykańskiego rynku do sprzedaży części aktywów i w konsekwencji rozbicia na mniejsze podmioty.



Proces antymonopolowy zainicjowała Federalna Komisja Handlu (FTC) i nowojorska prokurator generalna Letitia James. Jak zauważa agencja Associated Press, to już drugie takiego rodzaju działanie rządu w tym roku przeciwko technologicznemu gigantowi. W październiku ministerstwo sprawiedliwości pozwało firmę Google, zarzucając jej nadużywanie swojej pozycji.



Kongres i władze federalne prowadzą także śledztwo w sprawie postępowania firm Amazon i Apple.







"Rząd chce teraz odwrócić sprawę, wysyłając mrożące krew w żyłach ostrzeżenie dla amerykańskiego biznesu"

FTC uważa, że Facebook poprzez zakup mniejszych, ale rosnących na rynku rywali, podejmował działania w celu wyeliminowania konkurencji. Wspominała o tym na konferencji prasowej James, według której Facebook "wykorzystywał swoją siłę monopolisty, by zmiażdżyć mniejszych rywali i wyeliminować konkurencję, a wszystko to kosztem zwykłych użytkowników".



Mamy nadzieję, że uda nam się zrestrukturyzować rynek mediów społecznościowych w Stanach Zjednoczonych, gdzie teraz jest jeden gracz - powiedział natomiast prokurator generalny Karoliny Północnej Josh Stein.



Przedstawiciele Facebooka podkreślają, że FTC w przeszłości uznało przejęcia Instagrama i WhatsAppa za legalne. Rząd chce teraz odwrócić sprawę, wysyłając mrożące krew w żyłach ostrzeżenie dla amerykańskiego biznesu, że żadna sprzedaż nie jest nigdy ostateczna - przekazała w oświadczeniu Jennifer Newstead, prawnik Facebooka.



W 2019 roku FTC nałożyła na Facebooka karę w wysokości 5 mld dolarów za naruszenia prywatności. Kara była największą, jaką komisja kiedykolwiek nałożyła na firmę technologiczną, ale nie miała znaczącego wpływu na pozycję rynkową Facebooka - zauważa AP.



Facebook to największy na świecie portal społecznościowy z 2,7 mld użytkowników. Spółka warta jest prawie 800 mld dolarów, a jej szef Mark Zuckerberg jest 5. najbogatszą osobą na świecie.



Rozbicia technologicznych gigantów nie wyklucza prezydent-elekt Joe Biden. Dominację rynkową Facebooka demokrata nazwał "prawdziwym problemem".