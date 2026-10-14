Bułgarzy wszczęli śledztwo ws. podpalenia anten Starlink. „Czemu nasz premier nie wskazuje Rosji jak Tusk?”

RMF24

Trwa dochodzenie ws. podpalenia anten Starlink w pobliżu Sofii. Premier Bułgarii nie potwierdził okoliczności zdarzenia. Nie wskazał też konkretnego państwa, które miałoby być odpowiedzialne za podpalenie. Opozycja zarzuca mu, że szef rządu nie ma odwagi powiedzieć, że to Rosja jest potencjalnym sprawcą ataku.

Śledztwo jest niezwykle intensywne. Współpracujemy z agencjami partnerskimi, aby pomyślnie przeprowadzić tę operację – powiedział premier Rumen Radew, zapewniając, że sytuacja jest „pod kontrolą”.

Bożidar Bożanow, lider opozycyjnej koalicji Demokratyczna Bułgaria (DB), zarzucił szefowi rządu brak odwagi w jednoznacznym wskazaniu Rosji jako potencjalnego sprawcy ataku. Porównał działania Radewa do reakcji polskiego premiera Donalda Tuska, który w podobnej sprawie w Polsce jasno wskazał na rosyjskie służby. Dlaczego boi się pan wskazać Rosję? Dlaczego nie postępuje pan tak jak polski premier Donald Tusk, który wskazał Rosję w podobnej sprawie w Polsce? – pytał Bożanow podczas burzliwej debaty parlamentarnej.

Sabotaż czy przypadek? Co wiemy o ataku

Według informacji opozycji, w nocy z 9 na 10 października dwóch zamaskowanych mężczyzn miało podpalić 11 z 17 anten Starlink w tajnym ośrodku pod Sofią. Anteny te zapewniały kluczowe połączenie ze SpaceX i były wykorzystywane podczas wojny na Ukrainie. Prokuratura potwierdziła, że prowadzi dochodzenie, jednak na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów.

Minister spraw wewnętrznych Bułgarii, Iwan Demerdżiew, zapowiedział natychmiastowe wzmocnienie ochrony podobnych obiektów na terenie kraju.

Ataki na Starlink także w Polsce i Niemczech

To nie pierwszy tego typu incydent w Europie. 23 września doszło do pożaru naziemnej stacji Starlink w Polsce, w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledztwo prowadzone przez polską prokuraturę dotyczy aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.

W Niemczech zatrzymano już kilka osób podejrzanych o udział w tych atakach, w tym dwóch obywateli Turcji oraz 25-letnią kobietę z Berlina.

Rosyjskie ślady i polityczna presja

Zarówno bułgarska opozycja, jak i polski rząd nie mają wątpliwości: za atakami mogą stać rosyjskie służby wywiadowcze. Bułgarski rząd znajduje się obecnie pod ogromną presją – nie tylko ze strony opozycji, ale także sojuszników z NATO. Od kilku dni Sofia zmaga się również z serią ataków na statki u wybrzeży Morza Czarnego, za które oficjalnie obwiniono Rosję.

Premier Radew zaapelował do opinii publicznej o cierpliwość i zapewnił, że władze zrobią wszystko, by wyjaśnić sprawę do końca. Dla nas wszystko jest jasne, ale dochodzenie musi zostać zakończone – podkreślił.