Karel Gott – najbardziej znany na świecie czeski piosenkarz – zmarł w wieku 80 lat. Artysta chorował na ostrą białaczkę. Przez kilkadziesiąt lat swojej kariery sprzedał 30 milionów płyt.

Karel Gott zmarł w wieku 80 lat / Martin Divisek / PAP/EPA

Karel Gott zmarł dziś krótko po północy po długiej i ciężkiej chorobie. W listopadzie ubiegłego roku stwierdzono u niego nowotworową chorobę węzłów chłonnych. W połowie września artysta oznajmił, że cierpi na ostrą białaczkę i jest leczony ambulatoryjnie.

W swoim kraju był nazywany Mistr, czyli Mistrz. Tak tytułowano wcześniej tylko reformatora Jana Husa.

Na zdjęciu Karel Gott z żoną Ivaną / Clemens Bilan / PAP/EPA

Karel Gott urodził się w 1939 roku w Pilznie. Potem jego rodzice przeprowadzili się do Pragi.

Marzył o tym, żeby zostać malarzem. Ubiegał się o miejsce na Akademii Sztuki, ale nie dostał się na studia. Zrezygnowany poszedł do szkoły dla elektryków.

W 1963 roku ukazał się jego pierwszy singiel. Szybko stał się gwiazdą czechosłowackiej estrady. Cztery lata później zaczął śpiewać w Las Vegas. Stał się sensacją, a renomowany magazyn "Time Magazine" nazwał go "Sinatrą Wschodu" i "Złotym głosem z Pragi". Po powrocie do Europy piosenkarz Bloku Wschodniego miał już status gwiazdy Zachodu.

Wideo youtube

Halinka Mlynkova wspomina go jako "cudownego, uroczego człowieka, który gromadził ludzi wokół siebie i był bardzo rodzinny". Miał fantastyczna energię - mówi piosenkarka w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą - Prywatnie to był fantastyczny człowiek, bardzo ciepły, który tryskał humorem, opowiadał kawały, człowiek się z nim nigdy nie nudził, on nigdy nie wprawiał nikogo w zakłopotanie. Uwielbiał towarzystwo, uwielbiał wychodzić.





Genialny człowiek, ogromny szacunek i wielkie współczucie dla rodziny, ponieważ tam są dwie małe dziewczynki - dodała.