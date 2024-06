Koncert Taco Hemingwaya na Stadionie Narodowym i tęczowy przemarsz - to przyczyny sobotnich utrudnień w Warszawie. Mieszkańcy centrum i Saskiej Kępy muszą uzbroić się w cierpliwość - poinformował stołeczny ratusz.

Taco Hemingway w Warszawie

W sobotę (21 czerwca) przed koncertem, o godz. 17.00 ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Do godz. 20.00 wyłączone z ruchu indywidualnego będą obszary między: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, ul. Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych i ul. Wał Miedzeszyński oraz al. Stanów Zjednoczonych, ul. Afrykańską i Bora-Komorowskiego.



Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób mających identyfikatory Saskiej Kępy, taksówek, pojazdów jednośladowych i autobusów komunikacji miejskiej.





Utrudnienia w komunikacji miejskiej



Zależnie od aktualnej sytuacji policja może zadecydować o zamknięciu poszczególnych ulic. W przypadku zamknięcia Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście.



Jeśli zostaną zamknięte ulice Sokola, Zamoście i Zamoyskiego, objazdami pojadą autobusy linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 - Targową, a 146 i 147 aleją Zieleniecką.



Jak przekazuje stołeczny ratusz, po zakończeniu widowiska, około godziny 22.00, policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a.



W przypadku zamknięcia mostu na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski. Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej skończą trasy na placu Starynkiewicza, a po stronie praskiej na pętli Ratuszowa-Zoo. Tramwaje linii 22 na lewym brzegu Wisły pojadą z osiedla Piaski na plac Starynkiewicza, a po drugiej stronie rzeki będą kursowały w pętli z i do ronda Wiatraczna, przez aleje Zieleniecką i Waszyngtona.



Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.



Z kolei autobusy linii 146 i 147, jadące w kierunku Dworca Wschodniego, nie skręcą w lewo na rondzie Waszyngtona, ale pojadą prosto aleją Zieleniecką. W stronę Falenicy lub Starej Miłosnej zawrócą na Targowej w stronę alei Zielenieckiej i tak dojadą do ronda Waszyngtona.



W przypadku wyłączenia ruchu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego zostanie uruchomiona zastępcza linia Z-9. Autobusy z placu Zawiszy pojadą Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, przez plac Trzech Krzyży, Alejami Ujazdowskimi, Trasą Łazienkowską, Wałem Miedzeszyńskim, Zwycięzców, Saską, aleją Waszyngtona do ronda Wiatraczna.

Dodatkowe linie autobusowe

Po zakończeniu koncertu na trasę wyjadą dodatkowe autobusy linii 138 i 509. Z ronda Waszyngtona (odpowiednio z przystanków 03 i 04) będzie można nimi pojechać w kierunku Bokserskiej i Gocławia oraz Winnicy.



Więcej będzie też tramwajów. Na zmienionej trasie z pętli Gocławek ulicami: Grochowską, przez rondo Wiatraczna, aleją Waszyngtona, przez rondo Waszyngtona, aleją Zieleniecką, Targową, Ratuszową, Jagiellońską do pętli Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą tramwaje linii 9. Składy linii 26 z alei Zielenieckiej będą jeździły w kierunku Metra Młociny.



Dodatkowe składy metra linii M2 pojadą w kierunku Bemowa.