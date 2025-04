Gościem Piotra Salaka w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 będzie Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, kandydatka Lewicy na prezydenta. Porozmawiamy m.in. o świeckim państwie, prawach kobiet i problemach mieszkalnictwa. Zapraszamy!

Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, kandydatka Lewicy na prezydenta / Marcin Suchmiel / RMF24

Z Magdaleną Biejat, kandydatką Nowej Lewicy na prezydenta, porozmawiamy o ostatnich dniach kampanii wyborczej. Zapytamy m.in. o spory w koalicji rządowej oraz spotkanie z prezydentem Andrzej Dudą ws. weta do ustawy o zmianach w składce zdrowotnej.

Zapytamy o reakcję Nowej Lewicy na "gospodarczy nacjonalizm" premiera Donalda Tuska. Porozmawiamy o świeckim państwie, prawach kobiet i problemach mieszkalnictwa.

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 7:00

