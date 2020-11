Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed gęstymi mgłami. Mogą utrzymywać się przed południem w województwach dolnośląskim i opolskim.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ostrzeżenie dotyczy w woj. opolskim powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego.

Na terenach tych prognozuje się gęste mgły ograniczające miejscami widzialność od 400 m do 100 m, które będą się utrzymywać do godzin przedpołudniowych.



Z kolei w województwie dolnośląskim w tym samym czasie miejscami prognozowane są mgły ograniczające widzialność do 100 m.