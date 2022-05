​Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce 2 czerwca, jeśli do tego czasu zostanie zakończona procedura zatwierdzania dla Polski Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - poinformowała na Twitterze rzeczniczka KE Dana Spinant. Wczoraj informowaliśmy, że możliwe jest zatwierdzenie polskiego KPO 1 czerwca.

Ursula von der Leyen / LAURENT GILLIERON / PAP/EPA

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złoży wizytę w Polsce 2 czerwca, jeśli do tego czasu zostanie zakończona procedura zatwierdzania dla Polski Krajowego Planu Odbudowy - napisała Dana Spinant.

Wczoraj informowaliśmy, że KE zamierza zaakceptować polski KPO 1 czerwca. Potwierdziły to korespondentce RMF FM w Brukseli dwa niezależne źródła w Komisji.

Po zatwierdzeniu KPO przez Komisję Europejską, w drodze tzw. procedury pisemnej KPO musi być zatwierdzony przez unijnych ministrów finansów (ECOFIN). Zgodnie z rozporządzeniem o Funduszu Odbudowy Rada UE ma na to miesiąc. Nieoficjalnie mówi się jednak, że nastąpi to 17 czerwca na ostatniej Radzie za przewodnictwa Francji. Wtedy też Polska zrezygnuje z weta w sprawie opodatkowania globalnych korporacji, na czym bardzo zależy Paryżowi. Do tej pory Warszawa blokowała porozumienie w tej sprawie, by wymusić przyjęcie KPO.

Podkreślmy, że sama akceptacja planu nie oznacza, że Polska od razu dostanie pieniądze. Musi najpierw zrealizować tzw. kamienie milowe, czyli chodzi między innymi o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Polska straciła już możliwość uzyskania zaliczki wypłacanej bez żadnych warunków wstępnych (termin upłynął w grudniu zeszłego roku). Wprawdzie pieniądze z zaliczki nie przepadły, ale teraz każda transza uzależniona będzie od wykonanych reform czy inwestycji.

Krajowy Plan Odbudowy to 36 miliardów euro dla Polski, które zostaną wypłacone w formie dotacji i niskooprocentowanych pożyczek.