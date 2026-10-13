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Trzy lata więzienia za nakarmienie migranta? MSWiA szykuje nowe prawo

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 października (06:58)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad nowymi regulacjami dotyczącymi pomocy nielegalnym migrantom, przebywającym wbrew przepisom na terenie Polski. Nie wszystkim takie plany się podobają.

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Trzy lata więzienia za nakarmienie migranta? MSWiA szykuje nowe prawo
Będą nowe przepisy ws. pomocy nielegalnym migrantom, zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Więzienie za pomoc migrantowi

Za podanie ciepłego posiłku czy ogrzanie migranta może grozić do trzech lat więzienia. Taki będzie efekt regulacji, którą proponuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Prawnicy są oburzeni - czytamy we wtorkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

Art. 264a kodeksu karnego przewiduje, że karze do pięciu lat więzienia podlega ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Polski wbrew przepisom. Rządzący chcą uszczelnić ten przepis tak, aby obejmował działania wobec nielegalnych migrantów niezwiązane z osiągnięciem korzyści majątkowej - przypomina gazeta.

Przeciwko aktywistom i mieszkańcom terenów przygranicznych

Według „Rz” Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, w uwagach do projektu nowelizacji k.k. opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości zgłosił propozycje kluczowych zmian.

Jedna z nich przewiduje dodanie do art. 264a § 1a o treści: Kto, wiedząc, że inna osoba przebywa na terytorium RP wbrew przepisom, umożliwia lub ułatwia jej dalszy pobyt, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Według MSWiA nowelizacja ta pozwoli na skuteczniejszą walkę z przemytem migrantów. „Aktualnie powyższe zachowanie nie jest penalizowane, co powoduje lukę dla osób, które wykorzystują takie sytuacje i pod pretekstem pomocy migrantom pomagają im w nielegalnym pobycie i stanowią punkt wyjścia do dalszej nielegalnej migracji do krajów Europy Zachodniej” - przytacza wypowiedź wiceministra „Rz”.

To rozwiązanie nie jest wymierzone w przemytników, ale w aktywistów czy mieszkańców terenów przygranicznych, którzy udzielają pomocy humanitarnej cudzoziemcom, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i przebywają w Polsce” – powiedział gazecie adwokat Radosław Baszuk, który był jednym z obrońców aktywistów uniewinnionych przez Sąd Rejonowy w Hajnówce.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: migranci

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