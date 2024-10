2,16 mln kobiet pracuje w Polsce w zawodach, które najbardziej zmienią się wskutek upowszechnienia sztucznej inteligencji – czytamy w najnowszym wydaniu "Dziennika Gazeta Prawna".

W grupie 20 zawodów najbardziej narażonych na zmiany związane z wprowadzeniem AI pracuje aż 28 proc. wszystkich zatrudnionych w Polsce kobiet - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego" - pisze wtorkowy "DGP".



Kobiety rzadziej podejmują się prac fizycznych i częściej są lepiej wykształcone od mężczyzn - pracują więc w zawodach mocniej wystawionych na wykorzystanie AI - wyjaśnia cytowany przez "DGP" Ignacy Święcicki, ekspert instytutu.

Najbardziej eksponowani na wpływ AI są pracownicy, którzy ukończyli szkołę wyższą (to również w przeważającej liczbie kobiety; jak wynika z danych MNiSW, odsetek kobiet wśród absolwentów uczelni to 62 proc.) - podaje dziennik.

Największe zmiany AI przyniesie na rynku pracy w woj. mazowieckim - tu konsekwencje rozwoju AI ma odczuć co trzeci pracownik. A to dlatego, że w Warszawie jest największa koncentracja zawodów specjalistycznych. Technologia znacząco wpłynie również na pracowników w województwach, na których terenach znajdują się największe polskie miasta - małopolskim, dolnośląskim, pomorskim i śląskim - czytamy we wtorkowym wydaniu "DGP".