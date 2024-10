Uspójnimy też sposób informowania o źródłach finansowania dla projektów AI, zapewnimy finansowanie na pokrycie kosztów realizacji projektów z funduszy unijnych, bo niekorzystanie z tych pieniędzy jest ich marnotrawstwem - zaznaczył Gawkowski.

Ponad 100 miliardów złotych do 2030 roku

Prognozujemy, że do roku 2030 na cyfryzację wydamy łącznie ponad 100 mld zł. To nie jest szaleństwo, to jest optymalny koszt korzystania z ram tego, co daje krajowy plan odbudowy, z tego jakie są pieniądze z Unii Europejskiej i jakie to są realizacje wielosektorowych inwestycji w innych ministerstwach - powiedział Gawkowski na konferencji.

Jak zaznaczył - celem jest przeznaczenie 5 proc. PKB na cyfrowe państwo do 2035 r.

Resort chce również przeznaczyć więcej pieniędzy na wynagrodzenia oraz większych środków w ramach funduszu cyberbezpieczeństwa.

On w roku 2025 będzie już ponad dwukrotnie wzmocniony w porównaniu do poprzednich lat, ale ze względu na to, że musimy się rozwijać badawczo i naukowo w zakresie kryptografii postkwantowej, te pieniądze muszą być jeszcze większe - dodał wicepremier.