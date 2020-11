​PiS powoli odbudowuje poparcie - wynika z sondażu pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która także zanotowała niewielki wzrost. Na podium załapał się także ruch Szymona Hołowni Polska 2050.

Jarosław Kaczyński / Radek Pietruszka / PAP

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, to najwięcej głosów zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Na rządzącą koalicję chce zagłosować 36,8 proc. Polaków. Jak podaje DoRzeczy.pl, to wzrost o 3,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska. Swój głos na formację chce oddać 29,3 proc. ankietowanych, co jest wzrostem o 2,5 pkt proc.

Na podium znalazłby się także ruch Szymona Hołowni Polska 2050. Popiera go 12,7 proc. badanych.

Do Sejmu dostałaby się także Lewica (9,4 proc., spadek o 1 pkt proc.) oraz Konfederacja (6,6 proc., spadek o 2,1 pkt proc.).

Poza parlamentem znalazłby się PSL-Koalicja Polska, którą popiera 4,6 proc. badanych.

DoRzeczy podaje, że w takiej sytuacji PiS nie miałby większości w Sejmie, ponieważ zdobyłby 210 mandatów (231 potrzebne do samodzielnego rządzenia).