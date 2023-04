PILICA i PILICA+ to przeciwlotnicze systemy bardzo krótkiego zasięgu - ich zadaniem jest zwalczanie m.in. dronów, śmigłowców, samolotów czy pocisków manewrujących na dystansie do 5 km.



W komunikacie Agencji Uzbrojenia doprecyzowano, że chodzi o dwie umowy. Pierwsza z nich zawarta została między AU a brytyjskim koncernem MBDA UK Ltd., a jej przedmiotem jest dostawa 44 wyrzutni iLauncher i kilkuset pocisków rakietowych CAMM oraz sprzętu towarzyszącego. Wartość zamówienia wynosi ok. 10 mld zł netto (ok. 1,9 mld funtów). Dostawy sprzętu wojskowego mają zostać zrealizowane w latach 2025-2029.



Druga umowa zawarta została między AU a Konsorcjum PGZ-PILICA+, w którego skład wchodzi m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa, Zakłady Mechaniczne Tarnów, PIT-RADWAR, PCO S.A., Jelcz, MESKO, a także Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. Umowa przewiduje pozyskanie na potrzeby polskiego wojska 22 przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) PILICA, w tym 1 zestawu szkolnego.



Jak wskazuje AU, wartość zamówienia wynosi ok. 3 mld zł brutto i obejmuje również dostosowanie zamówionych wcześniej, a obecnie dostarczanych zestawów do standardu PSR-A PILICA+. Dostawy mają być realizowane w latach 2025-2029.