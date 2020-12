Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem i gęstą mgłą. Alerty dotyczą jedenastu województw.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Alerty pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia wydano dla wschodniej i centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, północnej i zachodniej części województwa podlaskiego, większej części województwa mazowieckiego, a także dla wschodniej części województwa łódzkiego, wschodniej i centralnej części województwa świętokrzyskiego oraz w województwie śląskim, przeważającej części województwa małopolskiego i wschodniej części województwa opolskiego.

Ostrzeżenia dotyczące oblodzenia obowiązują od godz. 22 w środę do godz. 8 w czwartek. Na wskazanym terenie prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, a w niektórych miejscach - deszczu ze śniegiem.



Alerty pierwszego stopnia przed gęstą mgłą wydano natomiast dla województwa pomorskiego, zachodniej i centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, przeważającej części województwa mazowieckiego, a także w całym województwie kujawsko-pomorskim, łódzkim, śląskim oraz w części województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i na niewielkim obszarze we wschodniej części województwa wielkopolskiego.



Ostrzeżenia dotyczące gęstych mgieł obowiązują od godzin wieczornych w środę do godzin porannych w czwartek. Na wskazanym terenie IMGW prognozuje wystąpienie gęstych mgieł, miejscami marznących, w zasięgu których widzialność może wynosić od 50 m do 200 m. Lokalnie mgły mogą powodować, że nawierzchnie dróg i chodników staną się śliskie.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.