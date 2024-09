"Chęć wzbogacenia się na tragedii osób poszkodowanych przez powódź jest czymś porażającym i niedopuszczalnym" - oświadczył prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Poinformował w środę, że urząd sprawdzi, czy na terenach zniszczonych przez wielką wodę nie dochodzi m.in. do "zmów cenowych". Pokłosiem takiej praktyki jest wzrost cen produktów pierwszej potrzeby lub materiałów budowlanych.

Gdzie zgłaszać nieuczciwe praktyki przedsiębiorców związane z sytuacją pogodową?

Tel. 22 55 60 560 oraz mail sygnalista@uokik.gov.pl - to tu można zgłaszać przypadki np. nieuczciwego zawyżania cen towarów potrzebnych powodzianom, np. wody butelkowanej, środków higienicznych, łopat, kaloszy, rękawic czy materiałów budowlanych. Chodzi o produkty pierwszej potrzeby czy materiały niezbędne do remontów i odbudowy zalanych budynków.

Urząd przypomniał w środowym komunikacie, że zgodnie z prawem zakazane są porozumienia przedsiębiorców zmierzające do ustalenia cen towarów lub usług. Praktyką niezgodną z prawem jest również wykorzystywanie pozycji rynkowej przez przedsiębiorców posiadających pozycję dominującą na danym rynku.

Za ograniczanie konkurencji grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

"Zachęcamy wszystkich, którzy podejrzewają stosowanie takich praktyk na terenach dotkniętych powodzią, do kontaktu z UOKiK. Nieprawidłowości można zgłaszać również do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej" - poinformował urząd.

Będą niezapowiedziane kontrole

Inspektorzy - bez wcześniejszego informowania przedsiębiorców o kontroli - będą reagowali na sygnały z rynku i kontrolowali przedsiębiorców działających niezgodnie z prawem.



W środę podczas posiedzenia powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu, premier Donald Tusk oznajmił, że w razie potrzeby rząd wprowadzi ceny urzędowe na niektóre produkty pierwszej potrzeby. Według premiera, w Kłodzku wszystko to, co jest najbardziej potrzebne jest wyraźnie droższe niż przed powodzią.

Są narzędzia prawne związane ze stanami nadzwyczajnymi i użyjemy tych narzędzi, żeby przywrócić ceny sprzed powodzi - powiedział szef rządu.



Zgodnie z prawem, stan klęski żywiołowej ogłoszony na terenach objętych powodzią, umożliwia m.in. nakaz stosowania "cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów".