Przydacz: To nie było zaplanowane. Ludzie czasem podają sobie rękę

O gest polskiego prezydenta pytany był w Porannej rozmowie w RMF FM Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.

To nie było zaplanowane. Tak to jest, że kiedy przechodzą ludzie obok siebie, czasami podają sobie rękę i witają się. (...) W pierwszym rzędzie siedzieli różni politycy. Jako człowiek grzeczny, dobrze wychowany, prezydent wita się z wszystkimi - ocenił.

Myślę, że dyskusja na temat tego "spotkania" wzięła się z tego, że podobny uścisk dłoni miał Donald Tusk z Joe Bidenem. (...) Jak wielu innych ludzi, którzy przechodzili, witali się. Tylko niestety mam wrażenie, że PR-owcy panów z opozycji, delikatnie mówiąc, przegrzali to mówiąc, że to wielkie, ważne spotkanie. To po prostu był uścisk dłoni przechodzącego człowieka. Tak było w przypadku Rafała Trzaskowskiego, tak było w przypadku pana marszałka Grodzkiego. Biden jest grzecznym człowiekiem. Jeśli ktoś do niego podchodzi, wita się i mówi, że chce sobie zrobić selfie czy zdjęcie, to pewnie mu nie odmawia - dodaje Przydacz.