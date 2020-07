"Lubię pana, panie prezydencie. Szczególnie za pańską otwartość" - tak Donald Tusk napisał na Twitterze do Andrzeja Dudy. W ten sposób odniósł się do słów, jakie padły podczas rozmowy prezydenta z rosyjskimi youtuberami. Andrzej Duda stwierdził w niej, że "Donald Tusk go po prostu nie lubi".

