Olga Humeńczuk pokieruje Narodowym Forum Muzyki. Z funkcji dyrektora zrezygnował Andrzej Kosendiak, wieloletni kierownik wrocławskiej instytucji.

Olga Humeńczuk / Maciej Kulczyński / PAP

Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu od 2014 roku, zrezygnował ze stanowiska. Wrocławską instytucją pokieruje Olga Humeńczuk.



Ustępujący dyrektor podkreślił, że "kończy swoją misję w roli dyrektora NFM". Nie zamierzam jednak opuścić NFM-u. Na tyle, na ile pozwoli mi zdrowie, będę chciał się angażować w artystyczną działalność tej instytucji - mówił Kosendiak.



Dodał, że kierowanie Narodowym Forum Muzyki było "przygodą jego życia". To czas, w którym mogliśmy pokazać - my wszyscy - że w Polsce, we Wrocławiu można realizować wspaniałe projekty i zmieniać rzeczywistość, realizować marzenia - powiedział Kosendiak.



Wiceprezydent Wrocławia Renata Granowska poinformowała, że wraz z samorządem województwa dolnośląskiego oraz resortem kultury wrocławski magistrat zdecydował o powołaniu Olgi Humeńczuk na stanowisko dyrektora NFM bez konkursu. Zrobiliśmy tak, aby Narodowe Forum Muzyki miało ciągłość. Olga Humeńczuk na pewno to zapewni, bo z instytucją związana jest od 20 lat - powiedziała Granowska.



Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego, podkreślił z kolei, że zmiana na stanowisku dyrektora została przeprowadzona "w pełnym porozumieniu z dyrektorem Kosendiakiem". To pozwala ufać, że NFM nadal będzie bardzo dobrze prowadzone - mówił Rabczenko.



Nowa dyrektor podkreśliła, że współpracuje z Andrzejem Kosendiakiem od 20 lat. Humeńczuk brała udział w realizacji projektu budowy NFM-u oraz budowie instytucji kultury jaką jest NFM, która powstał po połączeniu Filharmonii Wrocławskie i festiwalu Wratislavia Cantans. Budowaliśmy razem zespół, strukturę organizacyjną - to była znakomita przygoda - powiedziała Humeńczuk.

Nowa dyrektor podkreśliła, że będzie kontynuować wizję rozwoju nakreśloną przez Kosendiaka.