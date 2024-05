Na "egzamin dojrzałości" nigdy nie jest za późno. Udowodniło to 12 seniorów z Łodzi. Wczoraj (23 maja) w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej przystąpili do "Małej matury 2024".

"Mała Matura 2024", do której podeszło 12 seniorów z łódzkich DPS-ów / DPS przy ul. Rudzkiej w Łodzi / Materiały prasowe

Maj jest miesiącem matur, ale nie tylko dla licealistów. W DPS przy ul. Rudzkiej w Łodzi 12 seniorów przystąpiło do testu. By dodać odwagi zdającym organizatorzy przygotowali dla każdego słodki poczęstunek.

Egzamin rozpoczął się o godzinie 10.15. Trzyosobowa komisja egzaminacyjna rozpakowała kopertę z arkuszami.

Po rozdaniu testów mieszkańcy mieli niespełna godzinę na wypełnienie egzaminu. Matura składała się z 20 pytań z 5 przedmiotów (polskiego, matematyki, chemii, historii i biologii).

Długo przygotowywałem się do egzaminu - mówił pan Krzysztof, zwycięzca tegorocznej "Małej Matury". Muszę powiedzieć, że kilka pytań sprawiło mi trudność, ale finalnie najlepiej napisałem egzamin. Bardzo się cieszę, że mogłem sprawdzić swoją wiedzę w taki sposób. Na naukę nigdy nie jest za późno.

Małą maturę dla seniorów zorganizowała dyrektor DPS przy Rudzkiej - Elżbieta Jaszczak. Pytania były o różnej skali trudności, bo często w DPS-ach są osoby, które kiedyś pełniły ważne funkcje społeczne i chcieliśmy sprawdzić, jakie są możliwości tych osób - wyjaśnia dyrektor.

Najlepiej z egzaminem dojrzałości poradził sobie pan Krzysztof / DPS przy ul. Rudzkiej w Łodzi / Materiały prasowe

Chodziło także o to, żeby mieszkańcy Domów Opieki Społecznej byli aktywni oraz mogli podnieść poczucie własnej wartości. Większość z nich po raz pierwszy w życiu przystępowała do egzaminu, byli odświętnie ubrani i to wszystko sprawiało, że było to dla nich niesamowite przeżycie - opowiada dyrektor Jaszczak.

Maturę z najlepszym wynikiem uzyskał pan Krzysztof. W nagrodę otrzymał dyplom "Najlepszego maturzysty".

Seniorzy dobrze się bawili i już wiadomo, że będzie kontynuacja "Małej matury". W przyszłym roku więcej seniorów ma zdawać swój egzamin dojrzałości.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rudzkiej 56 w Łodzi zapewnia całodobową opiekę 100 osobom przewlekle, somatycznie chorym w wieku od 44 do 98 lat.