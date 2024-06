Prokuratura Krajowa poinformowała, że jej wydział spraw wewnętrznych wszczął śledztwo w sprawie 20 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku. Zarzuca się im przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego.

Zdj. ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

"Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, po rozpoznaniu zawiadomienia wszczął w dniu 11 czerwca śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez 20 sędziów członków KRS w okresie od 2017 r., tj. o czyn z art. 231 § 1 i 2 kk" - poinformowała w mediach społecznościowych Prokuratura Krajowa.

Informację o wszczęciu śledztwa skomentowała na platformie X Krajowa Rada Sądownictwa. "Członkowie konstytucyjnego organu Państwa wybrani na podstawie ustawy nie przestraszą się. Co to byłoby za Państwo?! Należy jednak pamiętać o treści art. 128 kk, który nie został uchylony i obowiązuje" - napisała. Przywołany przez nią artykuł Kodeksu karnego stanowi, że "kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".