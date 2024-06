"Polskie biura podróży w pośpiechu próbują znaleźć miejsca dla swoich klientów, którzy m.in. w Grecji wypoczywają w hotelach współpracujących z firmą FTI Touristik" – zaalarmowali nas na Gorącą Linię RMF FM nasi słuchacze. FTI Touristik na początku czerwca ogłosiło upadłość. O kłopoty polskich turystów zapytaliśmy m.in. w biurze podróży Grecos.

Trzecie największe biuro podróży w Europie niemieckie FTI Touristik złożyło w ubiegły poniedziałek wniosek o upadłość. Jak informowano wówczas, oznacza to bezpośrednie konsekwencje dla wczasowiczów - wycieczki są realizowane częściowo albo odwoływane.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, wniosek o ogłoszenie upadłości dotyczy bezpośrednio spółki touroperatora FTI Touristik. Następnie kolejne wnioski zostaną złożone także dla innych spółek Grupy.

W sytuacji bankructwa dostawcy usług turystycznych, niemieccy urlopowicze otrzymają wsparcie od uruchomionego w 2021 r. niemieckiego funduszu zabezpieczenia podróży (DRSF). W takiej sytuacji fundusz zajmuje się zwrotem zaliczek klientów, a w razie potrzeby - zapewnieniem zakwaterowania i powrotu podróżnych do kraju.

Grupa FTI, zatrudniająca ok. 11 tys. pracowników, pogrążyła się w kryzysie podczas pandemii koronawirusa. Po tym jak firma otrzymała wsparcie w wysokości 595 mln euro z Funduszu Stabilizacji Gospodarczej (WSF) w czasie epidemii, jej przyszłość wydawała się bezpieczna.

Niemiecki dziennik ekonomiczny "Handelsblatt" podkreśla, że konsorcjum kierowane przez amerykańskiego inwestora finansowego Certares chciało przejąć Grupę FTI za jedno euro i dokapitalizować spółkę kwotą 125 mln euro.

Jednak liczba rezerwacji w ostatnim czasie znacznie spadła w stosunku do oczekiwań. "Ponadto wielu dostawców nalegało na płatność z góry" - oświadczyło FTI.

Według "Handelsblatt", w FTI pojawił się niedobór pokrycia w wysokości dziesiątek milionów euro. Po weekendowych negocjacjach rząd federalny odrzucił dalszą pomoc dla trzeciego co do wielkości dostawcy usług turystycznych w Europie.

Grecor reaguje na decyzję FTI

Jak się okazuje, decyzja FTI Touristik, wpłynęła też na inne biura podróży. Chodzi dokładnie o hotele, z którymi umowę zawarł również niemiecki touroperator.

Komunikat w tej sprawie dostaliśmy od biura podróży Grecos.

"Informacja o bankructwie FTI została ogłoszona oficjalnie w dniu 03.06.2024 i tego dnia dowiedzieliśmy się o zaistniałej sytuacji, jak zresztą cały rynek. Grecos zawiera kontrakty bezpośrednio ze stroną grecką. W jednym z hoteli na Kos, gdzie kontrakty zawarło kilku touroperatorów (w tym Grecos), umowę zawarł również koncern FTI, który współpracował z tą siecią w wielu krajach" - czytamy w przesłanym RMF FM komunikacie.

Jak zaznaczono, "jeszcze wczoraj wieczorem kierownictwo hotelu potwierdzało realizację świadczeń do soboty 15.06.2024".

"Doszło jednak do sytuacji, która naszym zdaniem może mieć wpływ na komfort wypoczywających klientów. W związku z tym dzisiaj rano podjęliśmy decyzję o relokacji klientów do innych hoteli. Proces ten aktualnie się odbywa. Wstrzymaliśmy wyloty do tego hotelu na najbliższe terminy, a tym którzy w tych terminach mają już rezerwacje, będziemy proponować alternatywy w innych hotelach. Nasz zespół jest w kontakcie z klientami" - podkreśla biuro podróży.

Jak zaznaczono, sytuacja jest na bieżąco monitorowana.