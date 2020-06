IMGW w środę po południu wydało ostrzeżenie hydrologiczne pierwszego stopnia dla południowych i wschodnich województw Polski. W związku z burzami może tam wystąpić wezbranie rzek z przekroczeniem ich stanów ostrzegawczych.

Zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Grygiel / PAP

Jak wyjaśnia IMGW, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w dorzeczach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

Natomiast w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, może wystąpić krótkotrwałe przekroczenia stanów ostrzegawczych bądź alarmowych. Alert dotyczy woj. lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W środę tylko za zachodzie kraju pogodnie - na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, postępujące od wschodu do centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz na wschodzie i południowym wschodzie miejscami do 40 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 27°C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat oraz na wybrzeżu, od 17°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny.

W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać do 75 km/h, a lokalnie nawet do 90 km/h.