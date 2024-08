Spółka Centralny Port Komunikacyjny otrzymała łącznie 500 mln zł unijnego wsparcia na realizowane przez siebie projekty kolejowe - poinformował na konferencji członek zarządu CPK Marcin Michalski.

Zdj. ilustracyjne / Piotr Molecki/East News / East News

Unijne wsparcie dla CPK

Członek zarządu CPK Marcin Michalski przypomniał, że w lipcu spółka CPK ogłosiła przetarg na wykonawcę tunelu pod Łodzią dla kolei dużych prędkości i trwają już prace przy komorze startowej dla maszyny, która będzie drążyła tunel.

CPK zakłada, że otwarcie ofert w tym przetargu nastąpi we wrześniu.

Tunel pod Łodzią najbardziej zaawansowanym projektem CPK

Tunel dalekobieżny CPK pod Łodzią to kluczowy element tzw. Y, czyli projektowanej trasy kolei dużych prędkości między Warszawą, CPK, Łodzią, Wrocławiem i Poznaniem. Będzie miał ok. 4,6 km długości. Wewnątrz znajdą się dwa tory umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach.

To jest nasz najbardziej zaawansowany projekt. W 2032 roku, po zakończeniu budowy odcinka Warszawa-Łódź, czas przejazdu skróci się do około 40 minut pomiędzy miastami - dodał Marcin Michalski.

Jakie inwestycje powstaną w ramach programu CPK?

W ramach programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana na mocy artykułu Ustawy z 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.