"Żadnemu Żydowi na świecie nie można odmówić możliwości przybycia do Auschwitz" - powiedział Andrzej Duda w wywiadzie dla "Jerusalem Post". Prezydent odrzucił opinie, że skoro Polska zagwarantowała bezpieczną wizytę Benjaminowi Netanjahu, to także Władimir Putin powinien otrzymać gwarancję nietykalności.

Prezydent Andrzej Duda / Piotr Nowak / PAP

Polska jest strażnikiem pamięci o Holokauście - mówił Duda, uzasadniając swoje wystąpienie do rządu o umożliwienie bezpiecznego udziału premiera Izraela Benjamina Netanjahu w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz.

Prezydent Duda zwrócił się do rządu o zapewnienie możliwości udziału w obchodach premiera Netanjahu, gdyby ten wyraził taką wolę. Rząd w uchwale z 10 stycznia, zadeklarował, że zapewni wolny i bezpieczny udział najwyższym przedstawicielom Izraela. Netanjahu podlega nakazowi aresztowania wystawionemu przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z oskarżeniem o zbrodnie wojenne w Strefie Gazy. Zgodnie z piątkowymi informacjami Muzeum Auschwitz, na obchody przybędzie około 50 ocalałych; udział potwierdziły dotąd 42 delegacje państwowe i z różnych organizacji.

Duda: My w Polsce musimy przyjąć każdego

Żadnemu Żydowi na świecie nie można odmówić możliwości przybycia do Auschwitz w tym dniu i złożenia hołdu ofiarom. My w Polsce musimy przyjąć każdego, kto chce tu przyjechać, zapewnić mu bezpieczeństwo i pozwolić mu swobodnie czcić pamięć tych, którzy zostali zamordowani, i modlić się za nich - powiedział Duda w wywiadzie, który ukazał się na portalu izraelskiego dziennika w czwartek wieczorem. W piątek informację o publikacji zamieściła na swojej stronie internetowej Kancelaria Prezydenta.

Nie ma wątpliwości, że spadkobiercą pamięci o Holokauście jest Izrael, państwo żydowskie, a Polska jest tej pamięci strażnikiem - podkreślił prezydent Duda.

Duda o Netanjahu i Putinie

Prezydent odrzucił opinię, że skoro Polska zagwarantowała bezpieczną wizytę Netanjahu, oskarżanemu o zbrodnie w Strefie Gazy, to także "Putin (również ścigany przez MTK - red.) powinien otrzymać gwarancję nietykalności". Takie stwierdzenia są całkowicie błędne i nie na miejscu. (...) To na rozkaz Putina doszło do absolutnie nieuzasadnionej inwazji na niepodległe i suwerenne państwo, Ukrainę - przypomniał.

Musimy sobie jasno powiedzieć jedno: to nie premier Izraela Benjamin Netanjahu zainicjował atak na Palestyńczyków w Strefie Gazy. To byli ludzie Hamasu, którzy ze Strefy Gazy zaatakowali niespodziewanie pokojową ludność kibuców i miast w Izraelu - mówił prezydent.

(...) Nie ma więc porównania między tymi dwiema sytuacjami i tymi dwoma liderami - oświadczył Duda. Jeśli ktoś nadal chce dokonywać takich porównań, a są ludzie mówiący o "deszczu wystrzeliwanych rakiet", to widzę deszcz rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę i deszcz rakiet wystrzelonych przez Iran na Izrael - dodał.

Duda: W Polsce nie ma prób podpalania synagog

W wywiadzie dla "Jerusalem Post" poruszył również kwestię fali antysemityzmu na świecie, utrzymującą się od czasu napaści palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael z 7 października 2023 r.

W Polsce od czasu do czasu obserwujemy wydarzenia i zachowania antysemickie. Chciałbym jednak mocno podkreślić, że nie mają one charakteru fizycznej agresji. (...) Można chodzić po ulicach Warszawy (...) w kipie bez narażania się na ataki. W Polsce nie ma prób podpalania synagog, żydowskich centrów kulturalnych ani biur organizacji żydowskich - oświadczył prezydent.

Polska jest krajem, w którym antysemityzm nie jest kwestią bezpieczeństwa, a raczej problemem moralności. Mówiąc wprost: bycie antysemitą jest nieprzyzwoite. Dlatego pewne antysemickie zachowania, które są okazjonalnie prezentowane, aby zyskać popularność w polityce, wywołują jedynie obrzydzenie - powiedział.

Duda o relacjach polsko-izraelskich

Relacje polsko-izraelskie Duda określił jako stabilne, przyznał jednak, że istnieją kwestie, w których państwa mają różne opinie.

Od lat prosimy i domagamy się, aby młodzi Izraelczycy przyjeżdżający do Polski odwiedzili nie tylko przerażające obozy zagłady, które zostały tu zbudowane przez nazistów, ale by zobaczyli również miejsce, w którym przez setki lat rozkwitała kultura żydowska - przypomniał.

Kultura żydowska w Polsce rozkwitała i rozwijała się przez prawie 1000 lat, a Polska była miejscem, do którego Żydzi z całej Europy uciekali przed pogromami. (...) Inwazja nazistowskich Niemiec w 1939 r. zniszczyła tę kulturę w ciągu pięciu lat, zniszczyła 1000 lat historii - podkreślił.

Duda nie boi się Trumpa

Zapytany o oczekiwania i obawy związane z objęciem urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa, Duda powiedział, że nie ma obaw. Spokojnie czekam na efekty jego pracy, a także na to, jaką ma koncepcję zakończenia wojny na Ukrainie. Osobiście uważam, że nie została dotąd nigdzie ujawniona - powiedział. Dodał, że Trump był pierwszym amerykańskim prezydentem, który przeznaczył duże fundusze na pomoc wojskową dla Ukrainy.

Zwracam uwagę na budżet USA na 2020 r. (...) To sankcje nałożone przez poprzednią administrację Trumpa zatrzymały ten projekt (gazociąg Nord Stream 2) - powiedział, podkreślając, że był to "ważny projekt energetyczny rozwijany przez Rosję w celu ustanowienia hegemonii energetycznej nad Europą".

Duda dodał, że to również za prezydentury Trumpa zaczęły być zawierane tzw. porozumienia abrahamowe (uważane za przełom w relacjach Izraela i państw arabskich). Przypomniał też, że zaangażowanie USA pozwoliło zakończyć obie wojny światowe. USA wygrały także zimną wojnę, (...) dzięki twardej polityce Ronalda Reagana - powiedział. Dobrą współpracę USA i UE nazwał "absolutnym warunkiem pokoju i dobrobytu".

Na pytanie, czy nie niepokoi go rośnięcie w siłę partii nacjonalistycznych w części państw Europy, polski prezydent odparł: "Nie martwię się tym, dopóki zasady demokratyczne są zachowane, a demokratyczne społeczeństwa wybierają swoje rządy w sposób demokratyczny".