Dwie osoby zginęły w nocnym pożarze mieszkania w czteropiętrowej kamienicy w pobliżu rynku w Sobótce (woj. dolnośląskie). Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura.

Do pożaru mieszkania w kamienicy przy ulicy Mickiewicza w Sobótce doszło około godz. 2. Z budynku jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowało się 21 osób.

W mieszkaniu po ugaszeniu ognia strażacy znaleźli ciała dwóch osób. Prawdopodobnie byli to mieszkańcy - poinformował dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Spaleniu uległo samo mieszkanie; pożar przedostał się też na szczyt dachu. Łączna powierzchnia, która uległa spaleniu to ok. 200 metrów kwadratowych - dodał.



W akcji gaśniczej brało udział 17 zastępów straży. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna pojawienia się ognia.