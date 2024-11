Awaria w przedsiębiorstwie chemicznym Anwil we Włocławku. Rozszczelniła się część instalacji. Konieczna była ewakuacja części pracowników. W mediach społecznościowych włocławskiego urzędu miasta pojawił się komunikat, że awaria nie zagraża mieszkańcom okolicy.

Siedziba ANWIL S.A. / PAP/Tytus Żmijewski / PAP

Na terenie zakładu produkcyjnego ANWIL we Włocławku doszło do rozszczelnienia jednego z aparatów instalacji na wydziale chlorku winylu. Ewakuowano część pracowników. Jak przekazał zakład w oficjalnym komunikacie, uruchomiony został alarm chemiczny trzeciego stopnia. By umożliwić usunięcie awarii zamknięto ulicę Krzywa Góra.

Do działań przystąpiła zakładowa straż pożarna. Na miejscu jest także 11 zastępów Państwowej Straży Pożarnej z całego województwa. Ich działania polegają na razie na monitorowaniu sytuacji. Pozostałe instalacje produkcyjne na terenie zakładu pracują bez zakłóceń.

Nad miastem widać kłęby gryzącego dymu. Trochę jak mgła, ale drapiąca w gardle - opisuje nam jeden ze słuchaczy, naoczny świadek, który zadzwonił na Gorąca Linię RMF FM. Urząd Miasta Włocławek informuje, że awaria nie oznacza zagrożenia dla mieszkańców.

ANWIL S.A. to przedsiębiorstwo chemiczne - dawne Zakłady Azotowe "Włocławek". Spółka należy do Grupy ORLEN. ANWIL jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu