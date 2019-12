W siedzibie Sztokholmskiej Akademii Olga Tokarczuk wygłosiła odczyt zatytułowany "Czuły narrator", w którym mówiła o dzisiejszym świecie, o tym, czym jest dla niej pisanie i w jakim kierunku może pójść literatura. W niedzielę swoją chęć startowania w przyszłorocznych wyborach prezydenckich ogłosił dziennikarz i społecznik Szymon Hołownia. Kampanię prezydencką prowadzi też Koalicja Obywatelska. W debacie zmierzyli się kandydaci w prawyborach: Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak. Co jeszcze wydarzyło się w czasie weekendu? Przeczytajcie nasze specjalne podsumowanie ostatnich dni.

Najważniejsze wydarzenia weekendu / PAP/EPA / PAP/EPA

Wykład noblowski Olgi Tokarczuk: Fikcja jest zawsze jakimś rodzajem prawdy

W sztokholmskiej siedzibie Szwedzkiej Akademii odbyła się ceremonia wygłoszenia przez tegorocznych laureatów literackiego Nobla wykładów noblowskich. Pierwsza głos zabrała Olga Tokarczuk, nagrodzona Noblem za rok 2018. Na początku wykładu noblowskiego mówiła o kryzysie narracji we współczesnym świecie oraz o pułapce, jaką okazała się powszechna w naszych czasach narracja pierwszoosobowa, która, zdaniem pisarki, traci z oczu uniwersalną perspektywę. Jednak stosowana w literaturze fikcja jest zawsze jakimś rodzajem prawdy - podkreśliła polska noblistka.

Szymon Hołownia chce wystartować w wyborach prezydenckich

Szymon Hołownia zapowiedział, że chce wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Deklarację złożył podczas spotkania w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku.



Nie wesprą mnie partyjne przelewy, struktury, machiny, wielki biznes. Nie potrzebuję ich - bo mam Was - stwierdził Hołownia. Pokażę Wam nasz pomysł na to, jak sprawić, żeby prezydent był nie testerem, a stróżem praworządności - zadeklarował. My naprawdę idziemy wygrać te wybory - dodał. Czas na człowieka, który przychodząc z dołu, naprawi to, co zostało zepsute od góry - tłumaczył.

Prawybory w PO. Kidawa-Błońska: Zasypywać podziały. Jaśkowiak: W obronie słabszych

Kandyduję, bo jestem kobietą, a kobieta lepiej da radę zasypywać podziały w społeczeństwie - prezentowała się w debacie prawyborczej Małgorzata Kidawa-Błońska. Obiecuję, że zawsze będę stał po stronie poniżanych i słabszych - mówił Jacek Jaśkowiak.

Na początku debaty prawyborczej oboje kontrkandydaci przedstawili się i wyjaśniali, dlaczego chcą ubiegać się o urząd prezydenta. Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że kandyduje, bo nie zgadza się na "kolejnych Banasiów czy Misiewiczów". Państwo, jak mówiła, musi się przed tym bronić. A prezydent jako strażnik konstytucji ma tu dużo do zrobienia.

Jacek Jaśkowiak zaczął swoją prezentację od stwierdzenia, że atmosfera na sali jest "jak na meczu Lecha z Legią". Przypomniał, że 6 lat temu został członkiem PO i już niedługo potem został prezydentem Poznania.

Stefan Kraft i Yukia Sato zwycięzcami konkursów Pucharu Świata w Niżnym Tagile

Japończyk Yukia Sato i Austriak Stefan Kraft zwyciężyli w weekendowych konkursach Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Wyjazd do Rosji nie był dobry dla polskich skoczków. Najlepsze miejsce zajął w sobotnim konkursie Dawid Kubacki, który uplasował się na 5. pozycji.



Prezydenckie Bombki! Ruszyła akcja charytatywna RMF FM

Jagoda Litner:Obawiam się jak to będzie, ale myślę, że mam szansę na medal Jacek Skóra /RMF FM



Ręcznie wykonane bombki z Miechowa będą dekorować prezydenci miast w kolejnej edycji naszej akcji charytatywnej, z którą ruszamy już dziś. Dochód z licytacji wyjątkowych ozdób trafi na realizację marzenia Jagody Litner - nastoletniej utalentowanej pływaczki, która chce reprezentować nasz kraj na światowych igrzyskach osób z zespołem Downa w 2020 roku - i jej kolegów.

Jagoda ma na swoim koncie już wiele sukcesów. Poznajcie jej historię



"Bitwa na wydmach". Joshua pokonał Ruiza w rewanżu

Anthony Joshua zrewanżował się Meksykaninowi Andy’emu Ruizowi Jr. i zwyciężył jednogłośnie na punkty na gali w Arabii Saudyjskiej. Stawką pojedynku wagi ciężkiej były pasy mistrzowskie federacji WBO, WBA, IBF i IBO. Brytyjczyk odzyskał te pasy po tym, jak stracił je w czerwcu.

Kuba Kaługa TORpedą 2019!

Kuba Kaługa wyróżniony Mediatorem. Dziennikarz RMF FM został nagrodzony w kategorii TORpeda "za relacjonowanie faktów dotyczących zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza".

Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. Pomoc trafiła do prawie 15 tys. rodzin

W całej Polsce rusza Weekend Cudów - finał wyjątkowej akcji Szlachetnej Paczki. 7 i 8 grudnia do blisko 15 tys. rodzin trafiły najbardziej potrzebne produkty. Jak mówią organizatorzy - to jedno z najpiękniejszych świąt dobroczynności w Polsce.