Kuba Kaługa wyróżniony Mediatorem. Dziennikarz RMF FM został nagrodzony w kategorii TORpeda "za relacjonowanie faktów dotyczących zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza".

Trójmiejski reporter RMF FM - Kuba Kaługa / Małgorzata Kotkowicz / Archiwum prywatne

Kuba Kaługa został doceniony w kategorii TORpeda za materiały po śmierci prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Jak przypomniał Michał Szyndler, na informacje reportera RMF FM powoływały się liczne redakcje.

Pytany o trudności związane z relacjonowaniem styczniowych wydarzeń, w obliczu emocjonalnego związania ze sprawą i presji czasu, Kuba Kaługa powiedział: Myślę, że człowiek się do końca nie zastanawia nad tym w takiej chwili, tylko stara się wykonać swoją pracę najlepiej, jak potrafi. I chyba tyle mogę powiedzieć. Całe to zdarzenie i ten styczeń, który w Gdańsku się rozegrał, był bardzo trudnym momentem. W ogóle nie wiem, czy to nie był najtrudniejszy moment w całej mojej pracy i myślę, że wyłączanie emocji w tych dniach - choć to było trudne czasami - było bardzo pomocne.

/ Krzysztof Berenda / RMF FM

Trójmiejski reporter RMF FM wygrał z Krzysztofem Horwatem (TOK FM), Izabelą Kacprzak i Grażyną Zawadką ("Rzeczpospolita"), Katarzyną Sobiepanek (UK politics po polsku) i Michałem Traczem.

Sama nominacja była dla mnie wielkim wyróżnieniem i do głowy by mi nie przyszło, że tak się stanie. Oczywiście cieszę się bardzo, choć ta nagroda wiąże się z bardzo trudnym tematem i smutnym. Dla mnie, jako reportera, nagroda za rzetelność i szybkość to jest chyba najlepsza recenzja mojej pracy. Zwłaszcza, że wiąże się z tematem, którym zajmowało się mnóstwo dziennikarzy. Bardzo dziękuję studentom. I dziękuję też oczywiście wszystkim kolegom i koleżankom z Faktów RMF FM, z którymi w tamtych trudnych dniach razem pracowaliśmy - komentował Kuba Kaługa po odebraniu nagrody.



Mediatory - studenckie nagrody dla dziennikarzy

Mediatory to nagrody dla dziennikarzy, przyznawane przez studentów dziennikarstwa z całej Polski. Poza Kubą Kaługą, nagrodzona została Magda Miśka-Jackowska z RMF Classic w kategorii Akumulator za cykl audycji "Zagraj to jeszcze raz", poświęconych muzyce filmowej.

Poza tym nominacją w kategorii NawigaTOR studenci docenili Marcina Zaborskiego, prowadzącego Popołudniową rozmowę w RMF FM, za "podejmowanie ważnych tematów społecznych i politycznych, zwłaszcza podczas przedwyborczych debat".