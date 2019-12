Olga Tokarczuk odebrała literackiego Nobla, który został jej przyznany za 2018 rok. Nagroda została wręczona polskiej pisarce podczas uroczystej gali w Sztokholmie. Znajdziesz u nas zdjęcia, relacje i film z tego historycznego dnia. Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła, że rozpoczyna ogólnopolska kontrolę. Obejmie ona prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości program "Praca dla Więźniów", w którym NIK wykryła nieprawidłowości. Ministerstwo Sprawiedliwości odpiera zarzuty Izby, twierdząc, że są one "bezpodstawne i niezrozumiałe". W Szpitalu Uniwersyteckim w czeskiej Ostrawie doszło do strzelaniny. Napastnik otworzył ogień zabijając sześć osób, po czym uciekł z miejsca zdarzenia i popełnił samobójstwo. Smutna wiadomość ze świata muzyki. Po długiej walce z chorobą zmarła wokalistka zespołu Roxette - Marie Fredriksson. O wszystkich najważniejszych wydarzeniach wtorku dowiesz się z Podsumowania Dnia RMF FM!

Najważniejsze wydarzenia wtorku w Podsumowaniu Dnia RMF FM / PAP/EPA

Olga Tokarczuk odebrała Nobla!

W Sztokholmie odbyła się ceremonia wręczania laureatom Nagrody Nobla medali i dyplomów. Wśród wyróżnionych była Polka - Olga Tokarczuk, której przyznano literackiego Nobla za 2018 rok.







Tak Olga Tokarczuk prezentowała się na ceremonii wręczenia Nagród Nobla

Marcin Baniak: Po wydaniu "Ksiąg Jakubowych" zaczęło się u nas mówić, że Akademia Szwedzka zwróci na nie uwagę

"Przy okazji wydania ‘Ksiąg Jakubowych’ zaczęło się mówić u nas na korytarzach, w pokojach, podczas rozmaitych zebrań redakcyjnych, spotkań, że coś może być na rzeczy, że to jest przełom, że to jest książka tak wielka, tak monumentalna, tak epicka, że z pewnością Akademia Szwedzka zwróci na nią uwagę" - zdradził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Marcin Baniak, dyrektor działu promocji Wydawnictwa Literackiego, które wydaje książki Olgi Tokarczuk.

"No i tak cichutko szeptaliśmy sobie o tym, (...) krok po kroku pracowaliśmy. Książki (Olgi Tokarczuk) ukazywały się w Niemczech, Serbii, Chorwacji, Czechach, na Słowacji. Ale takim przełomem było np. wydanie ‘Biegunów’ po angielsku na Wyspach Brytyjskich. W ślad za tym poszła Nagroda Bookera, międzynarodowa nagroda, bardzo ważna" - relacjonował.

W innym wątku rozmowy Marcin Baniak stwierdził zaś: "Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Olga Tokarczuk zajęła się polityką, aktywizmem - chociaż można powiedzieć, że jest działaczką, ale to wszystko jest przefiltrowane przez jej literacką wrażliwość. To jest bardziej w jej książkach niż w jakichś konkretnych politycznych czy ideologicznych postulatach".

"Myślę, że Olga Tokarczuk ma świadomość, że (teraz) naprawdę będzie musiała uważać na niemal wszystko, co mówi, co publikuje, (...) teraz każde jej słowo będzie miało szczególną wagę. Nie wykluczam: być może będzie wprost opowiadała się za jakąś akcją czy wspierała jakieś inicjatywy. Na pewno zaangażuje się w prace w swojej fundacji" - zaznaczył.

Pierwsza Prezes SN: Izba Dyscyplinarna zagraża stabilności porządku prawnego

"Należy jednoznacznie stwierdzić, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce" - pisze Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf w piśmie, w którym - zgodnie z zapowiedzią na antenie RMF FM - oficjalnie wzywa "sędziów Izby Dyscyplinarnej do powstrzymania się od wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach", a to dla - jak pisze - uniknięcia pogłębiania się chaosu prawnego.

Apel prof. Gersdorf jest pokłosiem wyroku wydanego 5 grudnia przez sędziów Izby Pracy SN, którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powierzył zbadanie legalności działania Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej SN. Orzekli oni m.in., że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa UE - a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego.

Na pismo Pierwszej Prezes SN odpowiedział prezes Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski.

"Oświadczam, że Izba Dyscyplinarna SN w dalszym ciągu wykonywać będzie powierzone jej przez konstytucyjne organy Rzeczypospolitej Polskiej czynności orzecznicze, mając na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości oraz poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne, które jest naczelną wartością państwa prawa" - zapowiedział w oświadczeniu.

NIK o nieprawidłowościach w programie Ministerstwa Sprawiedliwości. 16 zawiadomień do prokuratury

16 zawiadomień do prokuratury i nadzwyczajna kontrola między innymi w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze w Katowicach - Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o podjętych krokach w związku z nieprawidłowościami wykrytymi w finansowaniu inwestycji i remontów realizowanych ze środków publicznych w ramach kontroli Programu "Praca dla Więźniów".



„To byli młodzi ludzie”. Auto wpadło do wody, zginęło pięć osób

Tragiczny wypadek w Lubuskiem. Samochód, którym podróżowało 5 osób, wpadł do rzecznego rozlewiska w miejscowości Skąpe niedaleko Świebodzina. Nikt nie przeżył. Jak informuje dziennikarz RMF FM, ofiary miały od 17 do 19 lat. Jechali do pracy.



Strzelanina w Ostrawie. Sześć osób zginęło, sprawca popełnił samobójstwo

Strzelanina w Szpitalu Uniwersyteckim w czeskiej Ostrawie. Napastnik otworzył ogień na oddziale chirurgii urazowej. Co najmniej sześć osób nie żyje. Policja znalazła samochód, którym poruszał się sprawca - w środku znaleziono jego ciało.

Sondaż dla "DGP" i RMF FM: Marian Banaś powinien podać się do dymisji

Z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRIS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM wynika, że Marian Banaś powinien podać się do dymisji z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Takiego zdania jest ponad 73 proc. badanych.

Zmarła Marie Fredriksson z kultowego zespołu Roxette

W wieku 61 lat zmarła Marie Fredriksson, wokalistka szwedzkiego zespołu Roxette. "Z wielkim smutkiem musimy poinformować, że zmarła nasza największa i najbardziej ukochana artystka. Marie Fredriksson odeszła o poranku 9 grudnia" - poinformował menadżer piosenkarki Dimberg Jernberg. "Jakimż to cudownym marzeniem przyszło nam się dzielić" - tymi słowami swoją partnerkę z zespołu pożegnał Per Gessle.



Ogłoszono dwa artykuły impeachmentu Donalda Trumpa

Nadużycie władzy przez wywieranie presji na władze Ukrainy i utrudnianie pracy Kongresu USA - to dwa artykuły impeachmentu prezydenta USA Donalda Trumpa, które ogłosili szefowie kontrolowanych przez demokratów komisji Izby Reprezentantów.

Artykuły są zwieńczeniem ponad 100 godzin zeznań 17 świadków w parlamentarnym śledztwie.

Donald Trump zareagował wpisem na Twitterze.

"(Przewodniczący komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów) Jerry Nadler właśnie powiedział, że ‘naciskałem na Ukrainę, by wpłynąć na wybory (prezydenckie w USA) w 2020 roku’. To śmieszne, a on wie, że to nieprawda" - stwierdził amerykański przywódca, ponownie nazywając postępowanie przeciw niemu "polowaniem na czarownice".