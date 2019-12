Tragiczny wypadek w Lubuskiem. Samochód, którym podróżowało 5 osób, wpadł do rzecznego rozlewiska w miejscowości Skąpe niedaleko Świebodzina. Nikt nie przeżył. Przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.

Według wstępnych informacji, do wypadku doszło na łuku drogi powiatowej między miejscowościami Cibórz i Skąpe, niedaleko Świebodzina w Lubuskiem. W pobliżu Ciborza audi wpadło do stawu hodowlanego, przełamując wcześniej bariery energochłonne.

W środku było pięć osób - trzech mężczyzn i dwie kobiety. Mimo reanimacji nikogo nie udało się uratować. Ofiarami wypadku są młodzi ludzie - dwie kobiety i trzech mężczyzn - poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Możemy mówić o pięciu ofiarach śmiertelnych. Potwierdził się najgorszy z możliwych scenariuszy. To byli młodzi ludzie. Trwa identyfikacja ich ciał. Na miejsce ściągamy psychologów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie, by po tym, jak już dowiemy się, kto zginął w tym wypadku, dotrzeć do rodzin ofiar i otoczyć je opieką psychologiczną - powiedział PAP Maludy.

Uszkodzone bariery i dach auta wystający z wody

Nie wiadomo, jak długo auto znajdowało się w wodzie. Straż Pożarna została zawiadomiona o wypadku o godz. 5:50. Samochód, wystający częściowo z wody, zauważył kierowca przejeżdżający w pobliżu.

Osoba, która to zgłaszała, zauważyła tylko wystający dach, nie wiedziała, kiedy doszło doszło do zdarzenia - informuje kpt. Sebastian Piotrowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.



Na miejsce szybko dojechało kilka zastępów straży, karetki i policja. Z samochodu wyciągnięto kierowcę i czworo pasażerów. Cztery osoby wydostali z auta strażacy, jedną uwolnili ratownicy z grupy wodno-nurkowej - była zakleszczona pod wodą.



Przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Jak poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy, na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie doszło do wypadku i jak długo samochód znajdował się w wodzie. Nie wiadomo również, czy osoby nim podróżujące zginęły na skutek wypadku, czy utonięcia.

Odpowiedzi na te pytania powinny dać nam wyniki oględzin miejsca wypadku oraz wyniki sekcji zwłok ofiar - zaznaczył.