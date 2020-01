Andrzej Duda w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "Financial Times" oskarżył Władimira Putina o "rozsiewanie historycznych kłamstw". Wywiad z prezydentem Polski ukazał się dzień przed Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie, na którym Duda nie będzie obecny. Podczas Forum wystąpi natomiast rosyjski prezydent. Wystąpienie Putina na Światowym Forum Holokaustu może stać się kolejną okazją do wygłoszenia tez przekłamujących udział Polski w II wojnie światowej. Jak wynika z sondażu przygotowanego przez United Survey dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", wiedza obcokrajowców o roli Polski w II wojnie światowej jest niewielka. Aż co czwarty Niemiec nie zgadza się ze stwierdzeniem, że wojna rozpoczęła się od inwazji III Rzeszy i ZSRR na Polskę. Brytyjska Izba Gmin wycofał się z poprawek do ustawy o brexicie, projekt ustawy został przyjęty przez parlament, a jej wejście w życia zależy już tylko od decyzji królowej. Wszystkie najważniejsze wydarzenia środy znajdziesz w Podsumowaniu Dnia RMF FM.

