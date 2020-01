Nie będzie śledztwa w sprawie celowego uszkodzenia płyt z zapisem monitoringu z miejsca wypadku byłej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu - dowiedzieli się reporterzy RMF FM.

Archwialne zdjęcie pokazujące rozbitą po wypadku limuzynę Beaty Szydło / Jacek Bednarczyk / PAP

Przez kilka miesięcy trwało postępowanie sprawdzające w tej sprawie. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Władysław Pociej, obrońca kierowcy seciento, który oskarżony jest o spowodowanie wypadku.

Ostatecznie badająca sprawę prokuratura w Nowym Sączu odmówiła wszczęcia śledztwa.



Śledczy uznał, że nie doszło do przestępstwa zarówno w przypadku uszkodzenia płyt z zapisem m.in. monitoringu, ale też nie ustalono w jakich okolicznościach mogło do tego dojść. Na filmach, zdaniem obrońcy oskarżonego mógł być widoczny samochód, którym jechał ważny świadek.

Co innego twierdzą śledczy z Krakowa, który uważają, że na płytach nie ma nic istotnego, cały zapis jest niewyraźny i nic nie wnosi do sprawy.

Decyzja nowosądeckich prokuratorów oznacza, że nie ma podstaw by teraz twierdzić, że ktoś celowo manipulował materiałem dowodowym.

Uszkodzone płyty

O uszkodzeniu dwóch płyt CD poinformował portal TVN24. Na jednej z płyt, zgodnie z opisem znajdującym się na kopercie, znajdował się materiał stacji TVN24 programu "Czarno na Białym". Na drugiej płycie znajdował się zapis monitoringu, z którego został sporządzony przez policję protokół oględzin i przekazany do dyspozycji sądu - napisano w oświadczeniu sądu z Oświęcimia.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie w czerwcu 2019 roku podała, że "przesyłając do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie przeciwko Sebastianowi K., przesłała wszelkie dowody zgromadzone w tej sprawie, łącznie z różnorodnymi nagraniami".

NIE PRZEGAP: Wypadek z udziałem Beaty Szydło. Kierowca seicento nie przyznaje się do winy



Przekazane przez prokuraturę sądowi nośniki były nieuszkodzone i zdolne do odtworzenia. Do ich zniszczenia doszło w sądzie - napisano.

Inne stanowisko miał a jednak Sąd Okręgowy w Krakowie. Biuro prasowe w odpowiedzi na pytania Onetu napisało, że płyta "została uszkodzona przed przekazaniem akt sprawy do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu". Władysław Pociej po tej informacji zaznaczył w rozmowie z Onetem, że "ktoś musi ponieść odpowiedzialność" za uszkodzenie dowodów.

Wypadek z udziałem byłej premier

Do wypadku doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Policja podała, że rządowa kolumna trzech samochodów, w której jechała ówczesna premier Beata Szydło (jej pojazd znajdował się w środku kolumny) wyprzedzała Fiata Seicento. Jego kierowca 21-letni Sebastian K. przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto ówczesnej szefowej rządu, które wjechało w drzewo. Poszkodowana została Beata Szydło oraz funkcjonariusze BOR.

Prokuratura zarzuciła Sebastianowi K. nieumyślne spowodowanie wypadku.