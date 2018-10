Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki choć w kampanii samorządowej robią wszystko, by podkreślać różnice między sobą, to w sprawach najważniejszych dla mieszkańców stolicy, proponują niemal identyczne rozwiązania. Pytaliśmy, jaka będzie pierwsza decyzja nowego prezydenta Warszawy? Co kandydaci zamierzają zrobić ze smogiem, brakiem miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach, czy zamierzają zmienić ceny biletów komunikacji miejskiej. Zaskakujące podobieństwo kandydatów Koalicji Obywatelskiej i Zjednoczonej Prawicy to obraz, jaki wyłania się po rozmowach naszego dziennikarza Patryka Michalskiego w przedwyborczym cyklu RMF FM "Bitwa o miasta".

REKLAMA