"Prawo zmieniane na kolanie to dowód na bezradność rządu" - mówi reporterowi RMF FM Mariuszowi Piekarskiemu szef ZNP Sławomir Broniarz. Komentuje w ten sposób plany na nowelizację prawa, tak by uczniowie mogli być dopuszczeni do matury bez zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

Sławomir Broniarz / Rafał Guz / PAP

Zdaniem Sławomira Broniarza rząd wcale nie ogrywa w ten sposób strajkujących, a protest nie kończy się na maturach.

Prezes ZNP uważa, że nauczyciele nie powinni dać się wykluczyć z podejmowania decyzji w szkole, tym bardziej, że - jak mówi - rząd chce mechanicznie pozbyć się nauczycieli. Zachowajmy decyzje rad pedagogicznych w swoich rękach, bo póki co to prawo oświatowe nam daje takie prawo, a nie prezesowi Rady Ministrów - mówi. Tym samym Broniarz sugeruje, żeby nauczyciele zrobili rady kwalifikacyjne, zanim zrobią to dyrektorzy. To jest chyba jedyne rozwiązanie, które chyba w tej konkretnej sytuacji nam pozostaje - uważa szef ZNP.

Broniarz zastanawia się, jak rząd zmieni prawo, gdy na maturach nie będzie samych nauczycieli. Po co sięgnie wówczas rząd? Wprowadzi nowych egzaminatorów? Wprowadzi nową komisję egzaminacyjną? A może wszystkich zwolni z egzaminu ustnego? - zastanawia się prezes związku.

Decyzje o przyszłości strajku ZNP podejmie jutro.

Zapowiedź pilnej nowelizacji prawa oświatowego

Wcześniej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że będzie pilna nowelizacja prawa oświatowego . Ma umożliwić przystąpienie do egzaminu dojrzałości wszystkim maturzystom, mimo możliwych problemów z klasyfikacją uczniów spowodowanych trwającym strajkiem nauczycieli.

Nowelizacja jest póki co najbardziej skrywaną tajemnicą rządu. Ma ją dopiero o godz. 15 ujawnić sam premier na specjalnym posiedzeniu rządu, z którego - co jest czymś wyjątkowym - ma być transmitowane wystąpienie Mateusza Morawieckiego.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że może chodzić o umożliwienie klasyfikowania maturzystów przez samych dyrektorów, w przypadku trudności ze zwołaniem rad pedagogicznych. Michał Dworczyk mówi jedynie, że chodzi o zmiany ustawowe. Jestem przekonany, że te zmiany zostaną sprawnie przeprowadzone. Pan premier wystąpi z wnioskiem o specjalne posiedzenie Senatu- powiedział w rozmowie z RMF FM.

Marszałek Senatu Stefan Karczewski w rozmowie z PAP zapowiedział zwołanie dodatkowego posiedzenia Senatu. Zadeklarował, że wyższa izba parlamentu będzie gotowa do pilnych prac. Zastrzegł jednocześnie, że nie wie, czy dodatkowe posiedzenie odbędzie się w czwartek, czy w piątek.

W TVP1 Dworczyk mówił z kolei, że mamy "stan chaosu" wywołanego przez nastroje i niepewność co do matur. Żeby zakończyć ten stan niepewności i przeciąć wszystkie wątpliwości, ostatecznie we wtorek premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na dzisiejszej Radzie Ministrów specjalnej nowelizacji prawa oświatowego, która pozwoli na to, aby wszystkie matury odbyły się, aby wszyscy maturzyści przystąpili do egzaminów, a potem mogli - jeśli będzie taka ich wola - wstępować na studia wyższe- oświadczył Dworczyk.