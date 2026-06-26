Iga Świątek, zwyciężczyni turnieju w Londynie w ubiegłym roku, w I rundzie zmierzy z zawodniczką zajmującą obecnie 81. miejsce w światowym rankingu. Taylor Townsend, 30-letnia Amerykanka, nigdy nie przeszła drugiej rundy na kortach Wimbledonu. Dotychczas obie tenisistki nie miały okazji się spotkać na korcie.
Trudne losowanie Linette
Wydaje się, że stosunkowo najłatwiejszą rywalkę w I rundzie ma Maja Chwalińska, która szturmem podbiła kilka tygodni temu paryskie korty Rolanda Garrosa. Polka dostała od organizatorów Wimbledonu tzw. dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Jej rywalka – Tajka Mananchaya Sawangkaew - jest 161. na liście WTA. Do turnieju głównego musiała się przebijać przez kwalifikacje.
Trudne losowanie miała Magda Linette, która w pierwszej rundzie trafiła na rozstawioną z numerem piątym Mirrę Andriejewą – zwyciężczynię French Open. Linette wygrała do tej pory jeden mecz z Rosjanką, a trzy przegrała.
Wymagającą rywalkę los przydzielił także Magdalenie Fręch, która stanie do walki z Anną Kalinską, rozstawioną z numerem 19. Fręch ma korzystny bilans 2-1 w dotychczasowych spotkaniach z Rosjanką.
Terminarz Wimledonu i oczekiwania
Losowanie odbyło się w piątek w Londynie, a mecze pierwszej rundy zaplanowano na poniedziałek i wtorek. Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca,
Forma Igi Świątek niepokoi jej fanów. Polka przegrała swój pierwszy mecz na trawie w tym sezonie z Emmą Navarro 5:7, 6:2, 3:6) w 1/8 finału turnieju w Bad Homburgu.
Maja Chwalińska po finale French Open udała się na krótkie wakacje, by odpocząć.
Magda Linette zanotowała bardzo udany start na trawie w Holandii, docierając do półfinału turnieju w 's-Hertogenbosch.
Magdalena Fręch ma za sobą trudniejszy okres i serię porażek na trawiastych kortach. W ostatnim meczu w Bad Homburg przegrała z Naomi Osaką 4:6, 1:6.
Rywale Hurkacza i Majchrzaka
Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie Wimbledonu zmierzy się z rozstawionym z numerem 11. norweskim tenisistą Casperem Ruudem.
Kamil Majchrzak trafił natomiast na grającego z numerem 30. Alejandro Tabilo. W maju przegrał z Chilijczykiem na otwarcie French Open.
Hurkacz na liście ATP zajmuje 95. miejsce, a z Ruudem ma bilans 1-3. Norweg nie błyszczy jednak na kortach trawiastych. W Wimbledonie nigdy nie przebrnął drugiej rundy. Wrocławianin ma na koncie półfinał w 2021 roku.
Majchrzak z Tabilo ma bilans 0-2. Najlepszy wynik Chilijczyka w Londynie to trzecia runda w 2024 roku. Polak w poprzedniej edycji dotarł do 1/8 finału.