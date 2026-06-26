RMF24

Iga Świątek, trzecia rakieta świata, rozpocznie walkę o obronę tytułu w Wimbledonie od starcia z amerykańską tenisistką Taylor Townsend. Maja Chwalińska, sensacyjna finalistka turnieju Rolanda Garrosa, zagra z kolei z Mananchayą Sawangkaew z Tajlandi. Pecha w losowaniu miała Magda Linette, która wpadła na mistrzynię French Open Mirrę Andriejewą. Trudnych rywali mają także polscy tenisiści – Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Iga Świątek, zwyciężczyni turnieju w Londynie w ubiegłym roku, w I rundzie zmierzy z zawodniczką zajmującą obecnie 81. miejsce w światowym rankingu. Taylor Townsend, 30-letnia Amerykanka, nigdy nie przeszła drugiej rundy na kortach Wimbledonu. Dotychczas obie tenisistki nie miały okazji się spotkać na korcie.

Trudne losowanie Linette

Wydaje się, że stosunkowo najłatwiejszą rywalkę w I rundzie ma Maja Chwalińska, która szturmem podbiła kilka tygodni temu paryskie korty Rolanda Garrosa. Polka dostała od organizatorów Wimbledonu tzw. dziką kartę i została rozstawiona z numerem 20. Jej rywalka – Tajka Mananchaya Sawangkaew - jest 161. na liście WTA. Do turnieju głównego musiała się przebijać przez kwalifikacje.

Trudne losowanie miała Magda Linette, która w pierwszej rundzie trafiła na rozstawioną z numerem piątym Mirrę Andriejewą – zwyciężczynię French Open. Linette wygrała do tej pory jeden mecz z Rosjanką, a trzy przegrała.

Wymagającą rywalkę los przydzielił także Magdalenie Fręch, która stanie do walki z Anną Kalinską, rozstawioną z numerem 19. Fręch ma korzystny bilans 2-1 w dotychczasowych spotkaniach z Rosjanką.

Terminarz Wimledonu i oczekiwania

Losowanie odbyło się w piątek w Londynie, a mecze pierwszej rundy zaplanowano na poniedziałek i wtorek. Finał zmagań kobiet ma się odbyć 11 lipca,

Forma Igi Świątek niepokoi jej fanów. Polka przegrała swój pierwszy mecz na trawie w tym sezonie z Emmą Navarro 5:7, 6:2, 3:6) w 1/8 finału turnieju w Bad Homburgu.

Maja Chwalińska po finale French Open udała się na krótkie wakacje, by odpocząć.

Magda Linette zanotowała bardzo udany start na trawie w Holandii, docierając do półfinału turnieju w 's-Hertogenbosch.

Magdalena Fręch ma za sobą trudniejszy okres i serię porażek na trawiastych kortach. W ostatnim meczu w Bad Homburg przegrała z Naomi Osaką 4:6, 1:6.

Rywale Hurkacza i Majchrzaka

Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie Wimbledonu zmierzy się z rozstawionym z numerem 11. norweskim tenisistą Casperem Ruudem.

Kamil Majchrzak trafił natomiast na grającego z numerem 30. Alejandro Tabilo. W maju przegrał z Chilijczykiem na otwarcie French Open.

Hurkacz na liście ATP zajmuje 95. miejsce, a z Ruudem ma bilans 1-3. Norweg nie błyszczy jednak na kortach trawiastych. W Wimbledonie nigdy nie przebrnął drugiej rundy. Wrocławianin ma na koncie półfinał w 2021 roku.

Majchrzak z Tabilo ma bilans 0-2. Najlepszy wynik Chilijczyka w Londynie to trzecia runda w 2024 roku. Polak w poprzedniej edycji dotarł do 1/8 finału.