"Parasite" Bonga Joon-ho został nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu. To pierwszy w historii nieanglojęzyczny obraz z nagrodą w najważniejszej kategorii. "Parasite" wygrał też w kategoriach: najlepszy reżyser, scenariusz oryginalny i najlepszy film międzynarodowy - tym samym statuetki nie otrzymało "Boże Ciało" Jana Komasy.

Joaquin Phoenix / PAP/EPA/ETIENNE LAURENT /

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Oscary 2020: "Parasite" triumfuje. "Boże Ciało" bez statuetki



"Parasite" Bonga Joon-ho został nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu. To pierwszy w historii nieanglojęzyczny film z nagrodą w najważniejszej kategorii.



Joaquin Phoenix odebrał Oscara za tytułową rolę w filmie "Joker" Todda Phillipsa. W wyścigu po statuetkę pokonał Adama Drivera ("Historia małżeńska"), Antonio Banderasa ("Ból i blask"), Jonathana Pryce'a ("Dwóch papieży") i Leonardo DiCaprio ("Pewnego razu... w Hollywood").

Za rolę najsłynniejszego psychopaty w historii popkultury nagrodzono go już wcześniej m.in. Złotym Globem dla najlepszego aktora w dramacie, nagrodą BAFTA w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy i nagrodą Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.

Brad Pitt / PAP/EPA/ETIENNE LAURENT /

Brad Pitt pokonał w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy Toma Hanksa ("Cóż za piękny dzień"), Ala Pacino i Joego Pesciego ("Irlandczyk") oraz Anthony'ego Hopkinsa ("Dwóch papieży").



Statuetkę Pittowi wręczyła Regina King. To jego pierwszy Oscar w kategorii aktorskiej. Brad Pitt w 2014 roku dostał Oscara jako producent filmu "Zniewolony".

Renee Zellweger odebrała z kolei Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Amerykańska Akademia Filmowa doceniła ją za kreację Judy Garland, amerykańskiej gwiazdy o złamanym życiorysie w filmie "Judy" Ruperta Goolda. Pozostałymi nominowanymi w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa były Charlize Theron ("Gorący temat"), Scarlett Johansson ("Historia małżeńska"), Saoirse Ronan ("Małe kobietki") oraz Cynthia Erivo ("Harriet").



Kreacja Judy Garland przyniosła Zellweger także m.in. Złoty Glob dla najlepszej aktorki w dramacie i nagrodę BAFTA dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Renee Zellweger / PAP/EPA/DAVID SWANSON /

Laura Dern została nagrodzona Oscarem dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w "Historii małżeńskiej" Noaha Baumbacha. Zagrała przebojową prawniczkę Norę Fanshaw. Aktorka okazała się lepsza od Margot Robbie ("Gorący temat"), Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit"), Florence Pugh ("Małe kobietki") i Kathy Bates ("Richard Jewell").

Laura Dern / PAP/EPA/ETIENNE LAURENT /

"Parasite" wygrywa z "Bożym Ciałem"

"Parasite" Bonga Joon-ho został nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Statuetki nie otrzymało "Boże Ciało" Jana Komasy.



Obraz Bonga Joon-ho wygrał też rywalizację z "Bólem i blaskiem" Pedro Almodovara, "Nędznikami" Ladja Ly oraz "Krainą miodu" Tamary Kotevskiej i Ljubomira Stefanova.



Wcześniej południowokoreańska produkcja była wyróżniona m.in. canneńską Złotą Palmą i Złotym Globem dla najlepszego filmu zagranicznego i nagrodą BAFTA za najlepszy film nieanglojęzyczny.



Członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej nagrodzili także Jacqueline Durran za kostiumy do "Małych kobietek" Grety Gerwig. To drugi Oscar w karierze Brytyjki. Poprzedniego odebrała w 2013 r. za kostiumy do "Anny Kareniny" Joego Wrighta.



Bong Joon-ho zdobył też nagrodę w kategorii najlepszy reżyser.

Jeff Reichert, Julia Reichert i Steven Bognar - twórcy filmu "Amerykańska fabryka" / DAVID SWANSON / PAP/EPA

Oscara za najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny otrzymała "Amerykańska fabryka" Julii Reichert i Stevena Bognara. Najlepszym krótkometrażowym dokumentem okazał się "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" Eleny Andreichevy i Carol Dysinger.



Za najlepszą scenografię uhonorowano Nancy Haigh i Barbarę Ling ("Pewnego razu... w Hollywood"), a nagrodę za najlepszy krótkometrażowy film aktorski otrzymał "The Neighbors' Window" Marshalla Curry'ego.

Roger Deakins / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Roger Deakins otrzymał Oscara za najlepsze zdjęcia za "1917". Okazał się lepszy niż Rodrigo Prieto ("Irlandczyk"), Jarin Blaschke ("Lighthouse"), Robert Richardson ("Pewnego razu... w Hollywood") i Lawrence Sher ("Joker"). Brytyjski operator ma już na swoim koncie Oscara za zdjęcia do "Blade Runner 2049" (2017 r.).



Wcześniej za montaż dźwięku nagrodzono Donalda Sylvestra ("Le Mans '66"), a za dźwięk - Marka Taylora i Stuarta Wilsona ("1917").

Oscarem za najlepszy montaż nagrodzono Michaela McCuskera i Andrew Bucklanda ("Le Mans '66). Statuetkę za najlepsze efekty specjalne odebrali Guillaume Rocheron, Greg Butler i Dominic Tuohy ("1917"). Z kolei w kategorii charakteryzacja i fryzury najlepsza okazali się Kazu Hiro, Anne Morgan i Vivian Baker ("Gorący temat").



Bong Joon Ho / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Bong Joon-ho został uhonorowany Oscarem za najlepszą reżyserię za film "Parasite". Południowokoreański reżyser pokonał Sama Mendesa ("1917"), Todda Phillipsa ("Joker"), Martina Scorsese ("Irlandczyk") oraz Quentina Tarantino ("Pewnego razu... w Hollywood").



W kategorii najlepsza muzyka oryginalna zwyciężyła Hildur Guonadóttir ("Joker"). Najlepszą piosenką okazała się "(I'm Gonna) Love Me Again" w wykonaniu Eltona Johna i Tarona Egertona z filmu "Rocketman".

LISTA LAUREATÓW:



NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY:

Brad Pitt



NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY PEŁNOMETRAŻOWY:



Toy Story 4



NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM ANIMOWANY:



Hair Love



NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY:

Parasite



NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY:

Jojo Rabbit



NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM AKTORSKI:

The Neighbors Window



NAJLEPSZA SCENOGRAFIA:

Pewnego razu... w Hollywood



NAJLEPSZE KOSTIUMY:

Małe kobietki



NAJLEPSZY PEŁNOMETRAŻOWY DOKUMENT

Amerykańska fabryka



NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA



Laura Dern



NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU



Le Mans '66



NAJLEPSZY DŹWIĘK



1917



NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Roger Deakins



NAJLEPSZY MONTAŻ

Le Mans '66



NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

1917



NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Gorący temat



NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Parasite

NAJLEPSZA MUZYKA



Hildur Guðnadóttir



NAJLEPSZA PIOSENKA

(I'm Gonna) Love Me Again



NAJLEPSZY REŻYSER

Bong Joon-ho



NAJLEPSZY AKTOR

Joaquin Phoenix



NAJLEPSZA AKTORKA

Renee Zellweger



NAJLEPSZY FILM

Parasite