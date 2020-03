Ministerstwo Zdrowia poinformowało wieczorem o kolejnym potwierdzonym przypadku koronawirusa w Polsce. Chodzi o mężczyznę z województwa lubelskiego. To 22. osoba, u której badania wykazały obecność koronawirusa. 1055 osób jest objętych kwarantanną, a 9366 nadzorem epidemiologicznym.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski / PAP/Piotr Nowak /

Jest to pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w województwie lubelskim. Pacjent jest w wieku między 50 a 60 lat. Trafił do szpitala w Bełżycach.



Wcześniej we wtorek poinformowano o czterech innych zakażeniach. Jedną z pacjentek jest mieszkanka woj. dolnośląskiego. Jak podał resort, to młoda kobieta, a jej stan jest dobry.

Inną osób, u których we wtorek wykryto koronawirsa, jest dowódca generalnego rodzajów sił zbrojnych gen. Jarosław Mika - ustalił reporter RMF FM. Dowódca wrócił z Niemiec. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował w TVN24, że według jego wiedzy generał Mika czuje się dobrze.

Koronawirusa wykryto we wtorek także u dwóch osób w Cieszynie. To kobieta i mężczyzna. Ich stan jest dobry.

Cieszyn: Jeden z zarażonych koronawirusem wrócił z Niemiec

Wiadomo, że mężczyzna z Cieszyna, u którego wynik badania próbki na obecność koronawirusa dał wynik pozytywny, wrócił z Niemiec. Obecnie przebywa na oddziale obserwacyjno-zakaźnym Szpitala Śląskiego w Cieszynie - poinformował śląski Urząd Wojewódzki.



Rzecznik wojewody śląskiego Alina Kucharzewska w komunikacie podała, że mężczyzna sam telefonicznie zgłosił się do sanepidu. Stan hospitalizowanego mieszkańca jest dobry - zaznaczyła.



Kucharzewska dodała, że zgodnie z procedurami "kwarantanną domową pod ścisłym nadzorem sanitarnym objęte zostały natychmiast osoby z najbliższego otoczenia, z którymi miał kontakt" mężczyzna. Zostały od nich też pobrane próbki, z których jedna, należąca do mieszkanki miasta, również wykazała wynik dodatni. Pacjentka jest także w stanie dobrym - powiedziała.



Władze Cieszyna, w związku z potwierdzeniem obecności koronawirusa u dwojga mieszkańców, zadecydowały o zawieszeniu do piątku zajęć we wszystkich szkołach podstawowych oraz jednym z liceów. Ma to związek z tym, że jedna z chorych osób jest pracownikiem szkoły średniej. Placówki zostaną poddane dezynfekcji.

20 przypadków koronawirusa w Polsce

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.



O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 poinformowano 4 marca. Osoby, u których wykryto koronawirusa przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.

Najważniejsze informacje o epidemii koronawirusa opisujemy na bieżąco w naszej relacji. Sprawdź tutaj>>>

Prezydent zwołał posiedzenie RBN

Dziś odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prawie trzy godziny trwało spotkanie prezydenta z premierem, marszałkami i liderami opozycji w sprawie walki z koronawirusem.



Była to bardzo merytoryczna dyskusja bez krytyki wobec rządzących; padło wiele ważnych propozycji, także ze strony opozycji; dziękuję wszystkim uczestnikom - powiedział prezydenta Andrzeja Dudę po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent Duda wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom spotkania za udział w nim oraz wszystkie wypowiedzi. Jestem zbudowany tym, że spotkanie było bardzo merytoryczne, bardzo rzeczowa dyskusja - mówił.