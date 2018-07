​To bez wątpienia największy projekt górniczo-budowlany nazistowskich Niemiec w Górach Sowich na Dolnym Śląsku. Przeznaczenia obiektów wchodzących w skład kompleksu "Riese" do dziś nie udało się jednoznacznie określić. Podziemny schron? Kwatera Hitlera? Podziemne fabryki? Jakie tajemnice może kryć jeszcze "Olbrzym"? Gdzie są dokumenty - projekty? Odpowiedzi na te pytania szukamy w kolejnym odcinku wakacyjnego cyklu "Lato z odkrywcą". Tym razem "Tajemnice Riese".

Wideo youtube

Historia wydrążonych w Górach Sowich przez więźniów podziemi i tuneli pod Zamkiem Książ, które także wchodzą w skład kompleksu od dekad intryguje pasjonatów historii i eksploratorów. Główny wątek tych poszukiwań dotyczy istnienia nieznanych, ukrytych pod koniec wojny obiektów. Trwają także poszukiwania dokumentacji, która mogła być w jednoznaczny sposób wyjaśnić wiele zagadek związanych z funkcją tego miejsca. Jak blisko jesteśmy prawdy?

