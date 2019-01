Prokuratura postawiła pierwsze zarzuty w związku z tragedią w escape roomie w Koszalinie, gdzie w pożarze zginęło pięć nastolatek. W związku z piątkowym dramatem straż pożarna przez weekend przeprowadzała kontrole w podobnych lokalach. W Bischofshofen zakończył się Turniej Czterech Skoczni, który wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi. Najwyżej notowany Polak, Dawid Kubacki, znalazł się na czwartym miejscu. Natomiast we Francji ponownie protestował ruch "żółtych kamizelek" - podczas manifestacji doszło do starć z siłami bezpieczeństwa. Taki był weekend w Polsce i na świecie. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy spis najważniejszych wydarzeń.

Pożar w escape roomie w Koszalinie. Postawiono pierwszy zarzut

Jest wobec Miłosza S. zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w escape roomie i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci osób, które zginęły w pożarze - poinformował w niedzielę wieczorem rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.

W Prokuratorze Okręgowej w Koszalinie rozpoczyna się czynność przesłuchania zatrzymanego mężczyzny. Zatrzymanym mężczyzną jest Miłosz S., któremu w tej chwili ogłaszany jest zarzut, że w sposób umyślny doprowadził do tego, że stworzone zostało niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w obiekcie, gdzie znajdował się escape room i w taki sposób, nieumyślnie już z kolei, doprowadził do śmierci osób, które zginęły w pożarze, jaki w tym budynku wybuchł w dniu 4 stycznia tego roku- poinformował rzecznik prokuratury Ryszard Gąsiorowski.

Mamy jako podstawę tego zarzutu stwierdzenie, że pan podejrzany był osobą faktycznie wykonującą czynności w ramach działalności gospodarczej, którą zgłosiła do ewidencji jego najbliższa krewna i był osobą, która przygotowywała wyposażenie pomieszczeń w tych różnego rodzaju pokojach zagadek. I nie zwrócił uwagi na to, że nie ma tam właściwego ogrzewania tych obiektów, i że nie ma tam przede wszystkim dróg ewakuacyjnych, które w razie jakiegoś niebezpieczeństwa pozwalałaby uczestnikom opuszczać pomieszczenie rozrywki- dodał.

W tragicznym pożarze w escape roomie przy ul. Piłsudskiego 88, który wybuchł w piątkowe popołudnie, zginęło pięć 15-letnich dziewcząt, uczennic III klasy gimnazjum. Wizytą w pokoju zagadek świętowały urodziny jednej z nich. Ciężko ranny został 25-letni pracownik lokalu.

Prokuratura: Obrażenia pracownika escape roomu wskazują, że próbował ratować nastolatki

W sobotnie przedpołudnie o wstępnych ustaleniach śledczych dot. przyczyn i przebiegu tragicznych wydarzeń w escape roomie przy ul. Piłsudskiego 88 poinformował prok. Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że bezpośrednią przyczyną powstania ognia było rozszczelnienie butli (z gazem), które zostały zainstalowane w piecykach ogrzewających pomieszczenia tego budynku - przekazał.

Z tego, co zdołaliśmy ustalić, urządzenia były cztery, na pewno były w tzw. poczekalni tego pokoju gier i to tam najprawdopodobniej rozpoczął się pożar - relacjonował.

Jak zaznaczył: Pożar odciął pracownika, który miał czuwać nad obecnymi w obiekcie uczestnikami gry, od możliwości odblokowania drzwi - takie są tragiczne wstępne ustalenia.

Po obrażeniach ciała, jakie odniósł ten 25-letni mężczyzna, możemy zakładać, że znajdował się w obiekcie, że próbował przyjść pokrzywdzonym z pomocą. Wyraźnie wskazują na to tak głębokie oparzenia: że powstały w momencie, kiedy on próbował przystąpić do akcji gaśniczej, ewentualnie do wyprowadzania pokrzywdzonych z pomieszczeń - podkreślił śledczy.

Straż pożarna kontroluje escape roomy. Nieprawidłowości w wielu lokalach

W większości skontrolowanych przez straż pożarną escape roomów wykryto nieprawidłowości. Kilkanaście lokali wyłączono z użytkowania.



TCS: Wielki triumf Kobayashiego, Kubacki za podium

Ryoyu Kobayashi został drugim po Kazuyoshim Funakim Japończykiem, który wygrał Turniej Czterech Skoczni. 22-latek jest jednak na dobrej drodze, by przyćmić osiągnięcia słynnych rodaków. Żadnemu nie udało się bowiem sięgnąć po Kryształową Kulę.

Na podium całego cyklu, obok Japończyka, stanęli Niemcy Markus Eisenbichler i Stephan Leyhe. Dawid Kubacki był czwarty, przegrywając z Leyhe o kilka punktów.

W Bischofshofen Kamil Stoch zajął 12. lokatę, a tuż za nim uplasował się Piotr Żyła.

Pozostali biało-czerwoni nie awansowali do drugiej serii ostatniego konkursu. 36. był Stefan Hula, 40. Maciej Kot, 45. Jakub Wolny, a kwalifikacji, które odbyły się tuż przed konkursem, nie przebrnął Aleksander Zniszczoł.

Burmistrz Szczyrku ogłosił stan "zagrożenia o znamionach klęski żywiołowej"

W sobotę burmistrz Szczyrku ogłosił stan "zagrożenia o znamionach klęski żywiołowej" po obfitych opadach śniegu. Policja musiała skierować tam dodatkowe siły, by udrożnić drogę wojewódzką. Do Szczyrku przyjechało mnóstwo turystów i narciarzy.

Droga wojewódzka nr 942 w pewnym momencie została niemal całkowicie zablokowana. Kierowcy nie mieli gdzie parkować, zostawiali auta na drodze i nie można było jej odśnieżyć.

Kolejne protesty "żółtych kamizelek" we Francji

35 osób z grona zatrzymanych w sobotę w Paryżu podczas protestów ruchu "żółtych kamizelek" trafiło do aresztu - podała w niedzielę AFP, powołując się na źródła w paryskiej prokuraturze. W niedzielę w wielu miastach Francji demonstrują kobiety z tego ruchu.

W sumie w Paryżu, w czasie ósmej soboty demonstracji "żółtych kamizelek", manifestowało 3,5 tys. osób. Według oficjalnych danych w całej Francji protesty zgromadziły ok. 50 tys. ludzi. W kilku miejscach, m.in. w stolicy, doszło do starć między manifestującymi a siłami bezpieczeństwa; miały miejsce również przypadki wtargnięć do budynków różnych instytucji.

Jacek Czaputowicz: Warto zapytać Donalda Tuska, czyim jest reprezentantem. Na pewno nie Polski

"Powiedziałem tak w wywiadzie, mając na myśli, że (Donald Tusk) jest nieformalnym reprezentantem Niemiec. Nie jest reprezentantem Polski w tym sensie, że Polska miała swojego kandydata - Jacka Saryusz-Wolskiego" - tak szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz wyjaśnił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM swoje głośne słowa o tym, że Donald Tusk jest w Radzie Europejskiej przedstawicielem Niemiec.

Jak dodał: "Donald Tusk został wybrany w sposób legalny, natomiast na pewno nie jest reprezentantem Polski". Dopytywany, czyim w takim razie Tusk jest reprezentantem, Czaputowicz odparł: "No właśnie, to jest dobre pytanie".

Stanisław Moniuszko patronem Dworca Centralnego w Warszawie

Stanisław Moniuszko od soboty jest patronem Dworca Centralnego w Warszawie. W uroczystości nadania imienia wybitnego kompozytora wziął udział m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Rok 2019 to rok 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Z tej okazji polski parlament podjął decyzję, że będzie to Rok Moniuszkowski, ale decyzję taką samą podjęło UNESCO i to jest także międzynarodowy rok, co jest wielkim zaszczytem dla nas - powiedział podczas ceremonii Piotr Gliński, przypominając, że UNESCO podjęło decyzję w tej sprawie na wniosek Polski, Litwy i Białorusi.

Nocna akcja GOPR. Wyczerpani turyści ewakuowani

W nocy z piątku na sobotę ratownicy Grupy Podhalańskiej GOPR ewakuowali dwójkę turystów z drewnianej wiaty na Lubaniu w Gorcach. Turyści byli wyczerpani całodziennym brnięciem w głębokim śniegu.

Strzelanina w kręgielni. Zginęły trzy osoby

Policja z miejscowości Torrance w Kalifornii podała informację o strzelaninie, do której doszło w kręgielni.Trzy osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie. Na miejscu znajdują się jednostki policji. Służby bezpieczeństwa apelują, by nie zbliżać się do budynku.



Twoje Niesamowite Miejsce: Odwiedziliśmy warszawską bazę pługosolarek!

"Nas zima nie ma prawa zaskoczyć" - takie zdanie powtarzają pracownicy warszawskiej bazy pługosolarek. Jej dostępne tylko dla wybranych pomieszczenia i pojazdy pokazywaliśmy Wam w ramach naszej Twoje Niesamowite Miejsce w Faktach RMF FM.

Nasz reporter Michał Dobrołowicz i gospodarz bazy Karol Wójcik, rzecznik prasowy firmy "Byś", która na zlecenie stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta odśnieża warszawskie ulice, sprawdzili między innymi, ile ton piasku można zabrać na pokład pługosolarki i jakie warunki musi spełniać prowadzący taki pojazd!

Bartosz Kurek Sportowcem Roku 2018 w plebiscycie "Przeglądu Sportowego"!

Mistrz świata i najbardziej wartościowy zawodnik siatkarskiego czempionatu Bartosz Kurek wybrany został w 84. plebiscycie "Przeglądu Sportowego" Najlepszym Sportowcem Roku 2018! W zestawieniu Kurek - pierwszy w historii siatkarz, który triumfował w plebiscycie - wyprzedził Kamila Stocha i kolegę ze "złotej" siatkarskiej ekipy Michała Kubiaka.

"Byłbym naiwniakiem i głupcem, gdybym myślał, że to nagroda tylko i wyłącznie dla mnie. Panowie, złota drużyno, to dla was! Dziękuję wam za to, co robicie na boisku. Kamil, jesteś bogiem, a ja tutaj tylko na chwilkę wskoczyłem" - mówił Kurek odbierając wyróżnienie.