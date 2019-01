W większości skontrolowanych przez straż pożarną escape roomów wykryto nieprawidłowości. Kilka lokali wyłączono z użytkowania.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Po piątkowej tragedii w Koszalinie, gdzie w pożarze escape roomu zginęło pięć 15 latek, straż pożarna na polecenie szefa MSWiA rozpoczęła kontrole przeciwpożarowe podobnych obiektów na terenie całego kraju.

W większości skontrolowanych obiektów wykryto nieprawidłowości. Kilka lokali wyłączono z użytkowania.

Przede wszystkim mowa o nieprawidłowościach dotyczących zasad ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej.

W jednym z lokali w województwie świętokrzyskim, konstrukcja ustawionych wewnątrz pomieszczenia ścian uniemożliwiała ewakuację. Podobnie w Grudziądzu - z powodu poważnych uchybień zamknięto jeden z tamtejszych escape roomów.

Mandaty wręczano przede wszystkim za brak gaśnic, oznakowania drogi ewakuacyjnej, brak protokołów kontroli kominiarskiej a także za zły stan instalacji elektrycznej.

To dopiero początek kontroli. Ich finał zaplanowany jest za kilka dni.

Tragedia w Koszalinie

W tragicznym pożarze w escape roomie przy ul. Piłsudskiego 88, który wybuchł w piątkowe popołudnie, zginęło pięć 15-letnich dziewcząt, uczennic III klasy gimnazjum. Wizytą w pokoju zagadek świętowały urodziny jednej z nich.

Ciężko ranny został 25-letni pracownik lokalu.

Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że bezpośrednią przyczyną powstania ognia było rozszczelnienie butli (z gazem), które zostały zainstalowane w piecykach ogrzewających pomieszczenia tego budynku - poinformował w sobotnie przedpołudnie prok. Ryszard Gąsiorowski z Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Z tego, co zdołaliśmy ustalić, urządzenia były cztery, na pewno były w tzw. poczekalni tego pokoju gier i to tam najprawdopodobniej rozpoczął się pożar - relacjonował.

Jak zaznaczył: Pożar odciął pracownika, który miał czuwać nad obecnymi w obiekcie uczestnikami gry, od możliwości odblokowania drzwi - takie są tragiczne wstępne ustalenia.

Prok. Gąsiorowski podał, że 25-latek "uległ bardzo poważnym poparzeniom".

Po obrażeniach ciała, jakie odniósł ten 25-letni mężczyzna, możemy zakładać, że znajdował się w obiekcie, że próbował przyjść pokrzywdzonym z pomocą. Wyraźnie wskazują na to tak głębokie oparzenia: że powstały w momencie, kiedy on próbował przystąpić do akcji gaśniczej, ewentualnie do wyprowadzania pokrzywdzonych z pomieszczeń - podkreślił śledczy.

Przekazał również, że wedle wstępnych wyników sekcji zwłok bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatek było zatrucie tlenkiem węgla.

Śledztwo ws. tragedii prowadzone jest w kierunku spowodowania pożaru skutkującego śmiercią ludzi.

Jest to czyn zagrożony karą do 12 lat pozbawienia wolności. Oczywiście obecnie nie ma jeszcze podejrzanych w tej sprawie. Wykonywane są podstawowe czynności procesowe - zaznaczył prok. Gąsiorowski.

Opracowanie: