Mistrz świata i najbardziej wartościowy zawodnik siatkarskiego czempionatu Bartosz Kurek wybrany został w 84. plebiscycie "Przeglądu Sportowego" Najlepszym Sportowcem Roku 2018! W zestawieniu Kurek - pierwszy w historii siatkarz, który triumfował w plebiscycie - wyprzedził Kamila Stocha i kolegę ze "złotej" siatkarskiej ekipy Michała Kubiaka. "Byłbym naiwniakiem i głupcem, gdybym myślał, że to nagroda tylko i wyłącznie dla mnie. Panowie, złota drużyno, to dla was! Dziękuję wam za to, co robicie na boisku. Kamil, jesteś bogiem, a ja tutaj tylko na chwilkę wskoczyłem" - mówił Kurek odbierając wyróżnienie.

