Do zmian w rządzie Donalda Tuska dojdzie, bo kilku ministrów startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W środę Rada Krajowa PO zatwierdziła listy KO do Parlamentu Europejskiego.

Tusk musi znaleźć m.in. nowego szefa MSWiA. Do PE wybiera się Marcin Kierwiński. Potrzebny będzie też nowy szef resortu aktywów państwowych w związku ze startem Borysa Budki w eurowyborach.

Zmiany będą także w ministerstwie kultury. Bartłomiej Sienkiewicz od razu w środę ogłosił swoją dymisję.