NASA przyspiesza plany budowy bazy księżycowej

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NASA ogłosiła przełomowe decyzje dotyczące rozwoju programu budowy stałej bazy na Księżycu. W ramach inicjatywy Moon Base, agencja wybrała trzy amerykańskie firmy Astrobotic, Firefly Aerospace oraz Intuitive Machines, które dostarczą cztery nowe misje na powierzchnię Srebrnego Globu pod koniec 2028 roku. Łączna wartość kontraktów wynosi niemal 600 milionów dolarów, a ich celem jest nie tylko transport ładunków naukowych, ale także testowanie technologii niezbędnych do stworzenia pierwszego w historii ludzkości przyczółku na innym ciele niebieskim.

W ramach programu Commercial Lunar Payload Services (CLPS), będącego filarem budowy księżycowej bazy, każda z firm ma wykorzystać udoskonalone wersje swoich sprawdzonych lądowników.

Astrobotic zrealizuje dwie dostawy, za które otrzyma blisko 300 mln dolarów, natomiast Firefly Aerospace i Intuitive Machines wykonają po jednej misji, kosztującej po niespełna 150 milionów dolarów każda.

Przyspieszamy tempo zamawiania i realizacji misji księżycowych, by szybciej zdobywać doświadczenie, uczyć się i doskonalić nasze technologie - podkreśla Ryan Stephan, pełniący obowiązki dyrektora programu lądowników towarowych Moon Base.

Do tej pory w ramach programu CLPS NASA zleciła już 17 dostaw na powierzchnię Księżyca, a kolejne plany obejmują m.in. wysłanie na południowy biegun Księżyca zaawansowanego łazika PROMISE, będącego hybrydą technologii znanych z marsjańskich łazików Perseverance i Curiosity.

Misja PROMISE

Propozycja wysłania na Księżyc łazika PROMISE (Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration) jest jedną z najbardziej intrygujących nowości tego programu. To inżynieryjny model testowy, dotychczas wykorzystywany w laboratoriach NASA do symulowania i testowania komend dla marsjańskich łazików.

PROMISE, zasilany radioizotopowym generatorem termoelektrycznym, nie wymaga światła słonecznego do pracy. To czyni go idealnym kandydatem do eksploracji obszarów południowego bieguna Księżyca, gdzie warunki oświetlenia są trudne i panują długie okresy ciemności.

Wysłanie PROMISE na Księżyc pozwoliłoby na szczegółowe badania powierzchni Srebrnego Globu, a także poszukiwanie zasobów naturalnych, takich jak lód wodny.

Eksperci NASA podkreślają, że wykorzystanie sprawdzonego sprzętu, w który już zainwestowano znaczne środki, to racjonalny krok w kierunku przyspieszenia eksploracji i ograniczenia kosztów. Misja PROMISE na Księżyc pozbawiłaby Perseverance i Curiosity, które nadal pracują na Marsie, naziemnej platformy testowej, ale szef NASA Jared Isaacman uważa, że byłoby tego warte.

Instrumenty naukowe nowych misji

Każda z nowych misji lądowników dostarczy na Księżyc trzy zaawansowane instrumenty naukowe:

Stereo Camera for Lunar Plume Surface Studies (SCALPSS) - zestaw czterech kamer, które dzięki technice stereofotogrametrii stworzą trójwymiarowy obraz oddziaływania gazów wylotowych silników lądowników na księżycowy regolit. Pozyskane dane pozwolą lepiej przewidywać erozję i rozprzestrzenianie się pyłu podczas lądowań coraz większych statków i sprzętu.

(SCALPSS) - zestaw czterech kamer, które dzięki technice stereofotogrametrii stworzą trójwymiarowy obraz oddziaływania gazów wylotowych silników lądowników na księżycowy regolit. Pozyskane dane pozwolą lepiej przewidywać erozję i rozprzestrzenianie się pyłu podczas lądowań coraz większych statków i sprzętu. Laser Retroreflector Array (LRA) - system znaczników umożliwiający precyzyjne określanie pozycji lądowników i orbiterów za pomocą odbitych wiązek laserowych. Urządzenie to stanie się częścią sieci stałych punktów odniesienia na powierzchni Księżyca.

(LRA) - system znaczników umożliwiający precyzyjne określanie pozycji lądowników i orbiterów za pomocą odbitych wiązek laserowych. Urządzenie to stanie się częścią sieci stałych punktów odniesienia na powierzchni Księżyca. Linear Energy Transfer Spectrometer (LETS) - zaawansowany detektor krzemowy do pomiaru promieniowania kosmicznego na różnych etapach podróży i w różnych miejscach na Księżycu. Pozwoli to lepiej chronić przyszłych astronautów i planować długotrwałe misje.

NASA rozważa także możliwość dostarczenia dodatkowych ładunków naukowych i technologicznych w ramach tych misji.

Baza księżycowa

Budowa bazy księżycowej to przedsięwzięcie rozpisane na lata. NASA planuje, by do 2032 roku na powierzchni Srebrnego Globu powstała infrastruktura umożliwiająca długotrwałe pobyty ludzi, prowadzenie badań naukowych oraz rozwój działalności komercyjnej.

Kluczowe znaczenie mają tu technologie komunikacyjne i nawigacyjne. Agencja zamierza zbudować konstelację satelitów przekaźnikowych, które zapewnią stały kontakt między elementami bazy a Ziemią.

To jak budowa sieci stacji meteorologicznych na Ziemi. Dane z tych instrumentów są kluczowe dla bezpieczeństwa przyszłych misji załogowych - tłumaczy Joel Kearns, zastępca dyrektora ds. eksploracji w Dyrekcji Misji Naukowych NASA.

NASA nie ukrywa, że program Moon Base to nie tylko cel sam w sobie, ale także poligon doświadczalny przed pierwszymi załogowymi misjami na Marsa.

Każda kolejna misja, każdy testowany instrument i każda zdobyta informacja przybliżają ludzkość do nowej ery eksploracji kosmosu.