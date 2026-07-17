Emerytura zależna od liczby dzieci? Prezes ZUS studzi zapał minister

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Pomysł uzależnienia wieku emerytalnego kobiet od liczby posiadanych dzieci budzi poważne wątpliwości konstytucyjne – uważa prezes ZUS Liwiusz Laska. Choć minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje takie rozwiązanie jako formę „nagradzania rodzicielstwa”, szef Zakładu Ubezpieczeń Społecznych studzi emocje i zapewnia w rozmowie z Money.pl, że w tej sprawie nie toczą się żadne prace legislacyjne.

Emerytura za dzieci. Nowy pomysł szefowej MFiPR

Zdaniem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz emerytura kobiet powinna być uzależniona od posiadania przez nich dzieci. Mówiła o tym w Porannej rozmowie w RMF FM.

Takie systemy są wprowadzane w innych krajach. Chodzi o ekstra punkty i środki na emeryturę - podkreślała ministra funduszy i polityki regionalnej.

Przewodnicząca Polski 2050 argumentowała dalej:

Dzisiaj mamy taką sytuację w Polsce, gdzie co czwarty mężczyzna nie dożywa do emerytury w ogóle, a co druga kobieta podejmuje decyzję (…), że nie chce mieć dzieci. A równocześnie młodzi z każdym rokiem niosą coraz większy garb płacenia za cudze emerytury i nikt nie ma odwagi tym młodym ludziom powiedzieć, że dzisiaj 160 mld zł się dopłaca do cudzych emerytur, a za moment to będzie 200 i 250.

Pełczyńska-Nałęcz jako dobre rozwiązanie wskazała „nagradzanie rodzicielstwa” np. poprzez dodatkowe środki emerytalne za wysiłek rodzicielski.

Prezes ZUS odpowiada: „Brak prac legislacyjnych”

Prezes ZUS Liwiusz Laska zapewnił w wywiadzie dla portalu Money.pl, że nie toczą się w tej sprawie żadne prace legislacyjne.

Jest miejsce do dyskusji, czy różnicowanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn uznane niegdyś przez Trybunał Konstytucyjny za dopuszczalne ze względu na dobro kobiet nadal służy temu celowi, skoro jest to w jakimś sensie forma dyskryminacji. Luka emerytalna kobiet jest większa niż luka płacowa, bo wpływa na nią krótszy okres składkowy – wyjaśnił.

Zastrzegł, że uzależnianie wysokości wieku emerytalnego od czegoś, na co część kobiet nie ma wpływu, budzi wątpliwości konstytucyjne”

Dlatego byłbym sceptyczny co do tych rozwiązań. Zmiany w wieku emerytalnym nie zwiększą dzietności, natomiast można myśleć o innym wynagradzaniu, innym opłacaniu składek za każde urodzone dziecko czy kolejne dziecko.

Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.