"Nikt nie wygra, jeśli będzie miała miejsce bitwa między inwestorami indywidualnymi i profesjonalnymi" - mówi James Early, analityk finansowy. W ten sposób odniósł się do głośnej od kilku dni sprawy, gdzie grupa użytkowników serwisu Reddit skrzyknęła się, aby zakupić wspólnie akcje upadającej sieci sklepów z grami GameStop. Wywindowali oni ceny akcji spółki o kilkaset procent i nie było to przypadkowe działanie. Zagrali na nosie wielkim graczom, a dokładnie wielkim funduszom hedgingowym.

Zwyżki cen akcji GameStop. Ekspert komentuje / AA/ABACA / PAP/Abaca

W ciągu ostatnich kilku dni niektóre spółki na giełdzie notują ekstremalną zmienność cen swoich akcji. Między innymi zapomniana już nieco sieć z grami komputerowymi - GameStop.

Sprzedawca konsol zanotował ogromny wzrost cen akcji po tym, jak użytkownicy serwisu Reddit postanowili za pomocą aplikacji Robinhood zakupić masowo i w tym samym momencie akcje tej spółki.



Ceny błyskawicznie poszybowały. Zwyżki sięgnęły kilkuset procent.

Ceny akcji GameStop na przestrzeni ostatnich 7 dni / etoro.com /

Działanie użytkowników z działu "WallStreetBets" nie było przypadkowe. Wywołali giełdowe powstanie i zagrali na nosie grubym rybom, a dokładniej funduszom grającym na spadki.



Ogromny wzrost akcji doprowadził do wielomiliardowych strat dużych graczy.





Na czym polega gra na spadki?

Krótka sprzedaż (z ang. short-selling) czy gra na spadki to sytuacja, w której inwestor zakłada, że cena danych akcji w najbliższym czasie spadnie.



Żeby obstawić taką przecenę, inwestor musi pożyczyć pakiet akcji od innego - większego inwestora. Dla przykładu - niech to będzie fundusz hedgingowy zgłaszający się w tym celu do towarzystwa inwestycyjnego. Pożyczający dostaje za to wynagrodzenie.



Grający na spadki inwestor sprzedaje akcje, a następnie - po spadku ich cen - kupuje, aby oddać tyle samo, ile pożyczył. Jeśli po sprzedaży faktycznie kupi je po niższej cenie - zarabia różnicę.



W sytuacji, gdy akcje GameStop drastycznie wzrosły, to straty funduszy oczekujących spadków cen okazały się ogromne. Mowa o miliardach dolarów.



Kuriozalne wzrosty w krótkim czasie

Cena akcji spółki GameStop wzrosła z 17,25 dolara w pierwszym dniu sesyjnym tego roku do... 325 dolarów w piątek.

Ceny akcji GameStop na przestrzeni ostatnich 30 dni / etoro.com /

W tarapaty wpadł znany inwestor, fundusz hedgingowy - Citron Research.



W obliczu skrajnych wahań cen akcji, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła, że ściśle monitoruje i ocenia ekstremalną zmienność cen niektórych akcji.

Ostrzegła też przed manipulacyjną działalnością handlową w celu ochrony inwestorów.



Analityk finansowy broni poszkodowanych. "Oni chronią inwestorów"

Dla Jamesa Early, analityka finansowego, walka między małymi inwestorami a profesjonalnymi instytucjami inwestycyjnymi wskazuje, że "płotki" mają teraz możliwość przeciwstawienia się profesjonalistom.

Jak zaznacza, "nadal brakuje im zdolności analitycznych".



Wcześniej, wszyscy ci mali chłopcy grali samodzielnie i prawie zawsze przegrywali z dużymi profesjonalnymi instytucjami. Teraz mogą się zjednoczyć i stać się siłą - powiedział Early.



Dodał, że to nie oznacza zwycięstwa dla małych inwestorów. Podkreślił, że w tym stałym przeciąganiu liny zwycięzcy nie będzie.



Nie uważam, że wycofanie się z rynku wielkich funduszy to wygrana prywatnych inwestorów (m.in. użytkowników Reddit - przyp. red.) Duzi gracze są bardzo pożyteczni dla rynku, oni "oczyszczają rynek" i chronią inwestorów - podkreslił James Early.