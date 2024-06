Co najmniej 3,5 tys. zł netto dla każdego stażysty i praktykanta - to jeden z postulatów Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "To jest minimum, które pozwoli studentom skupić się na nauce" - powiedział dzisiaj europoseł, Robert Biedroń.

Nowa obietnica Lewicy. Co najmniej 3,5 tys. zł netto dla każdego stażysty i praktykanta / blue-ab / Shutterstock Chcemy wprowadzenia płatnych staży i praktyk w całej UE; wynagrodzenie, co najmniej w wysokości 3,5 tys. zł netto, dla każdego praktykanta i stażysty - powiedział Robert Biedroń na konferencji przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego. Współprzewodniczący Nowej Lewicy i kandydat w tegorocznych wyborach do PE zapowiedział, że będzie domagał się zakończenia "współczesnego niewolnictwa wobec uczniów". Dane z Unii Europejskiej pokazują, że połowa studentów i uczniów z krajów członkowskich ma doświadczenia z bezpłatnymi stażami i praktykami. 67 proc. studentów w Polsce ma podobne doświadczenia - mówił Robert Biedroń. Z kolei Dorota Olko, posłanka Lewicy podkreśliła, że pierwsze posiedzenie podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, której jest przewodniczącą, zostało poświęcone sytuacji socjalnej studentów. Walczymy o to w Sejmie i jestem przekonana, że takie osoby jak dr Zofia Malisz, jak Robert Biedroń zawalczą o lepszą sytuację studentów także w PE - wskazała. Zofia Malisz, która startuje w wyborach do PE z 4. miejsca listy Lewicy w Warszawie, zapewniła, że będzie starała się wprowadzić ten postulat na poziomie europejskim. Młodzi ludzie, którzy przychodzą na darmowe staże, z reguły są wspierani przez rodziców, a jeżeli nie mają takiego wsparcia to nie mają szansy zdobyć tego cennego doświadczenia - dodała. Zobacz również: Turysta spadł ze szlaku w drodze na Świnicę

