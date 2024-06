W poniedziałek o świcie ratownicy TOPR na pokładzie śmigłowca przetransportowali do szpitala w Zakopanem turystę z Litwy. Spadł on ze Świnicy około 90 metrów, doznając potłuczeń ciała. Akcja ratownicza trwała w nocy, gdyż do wypadku doszło w niedzielę już po zmroku - powiedział ratownik dyżurny TOPR.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W niedzielę wieczorem otrzymaliśmy zgłoszenie od ratowników górskich ze Słowacji o potrzebującej pomocy grupie Litwinów. Turyści bez stosownego sprzętu szli na Świnicę, a tam w rejonach szczytowych zalegają jeszcze płaty zmrożonego śniegu. Jeden z turystów pośliznął się i spadł około 90 m w kierunku Dolinki pod Kołem, doznając obrażeń klatki piersiowej i ogólnych potłuczeń - relacjonował ratownik TOPR. Na pomoc poszkodowanemu z Doliny Pięciu Stawów Polskich wyruszyła grupa ratowników, którzy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy. Turysta z Litwy został zniesiony na noszach w bezpieczne miejsce, skąd o świcie zabrano go na pokład śmigłowca i przetransportowano do szpitala. Jak wyjaśnił ratownik TOPR, turysta nie miał odpowiedniego sprzętu do wysokogórskiej turystyki. Poruszanie się w partiach szczytowych, gdzie nadal w wielu miejscach zalegają płaty zmrożonego śniegu, wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu jak: raki, czekan i kask. W akcję było zaangażowanych 14 ratowników oraz załoga śmigłowca. Zobacz również: W słowackich Tatrach rusza letni sezon turystyczny. Uwaga na zmiany

Gigantyczne korki na zakopiance. Gdzie kierowcy postoją najdłużej?

Pogoda na długi weekend. W Tatrach będzie niebezpiecznie

Kursuje już kolejka linowa na Kasprowy Wierch