Eksperci nie mają wątpliwości - ceny ulubionego tłuszczu Polaków pójdą w górę. Za kostkę masła pod koniec roku możemy zapłacić nawet 10 zł - mówił na antenie Radia RMF24 dr Mariusz Dziwulski, ekspert PKO BP.

Ceny masła budzą niepokój

Eksperci rynku żywności zapowiadają, że w nadchodzących miesiącach za masło znów możemy zapłacić więcej. W lipcu za kostkę masła płaciliśmy przeciętnie 6,17 zł a w sierpniu 7,04 zł. Ta tendencja wzrostu cen budzi zaniepokojenie wśród konsumentów.



Nie spodziewajmy się, że masło potanieje w ciągu najbliższych kilku miesięcy - mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem na antenie Radia RMF24 dr Mariusz Dziwulski, ekspert ds. analiz rynku rolno-spożywczego z PKO Banku Polskiego.

Według Mariusza Dziwulskiego, podwyżkę cen obserwujemy tak naprawdę od początku drugiego kwartału tego roku. Dynamika wzrostu przyspieszyła w ciągu ostatnich tygodni.

W sierpniu odnotowany został wzrost cen masła o 60 proc. na poziomie hurtowym. On jeszcze nie jest widoczny dla klientów indywidualnych - komentuje gość Piotra Salaka w Radiu RMF24.



Mniejsza produkcja światowa

Z czego wynikają podwyżki? Jak się okazuje za wzrost cen odpowiada mniejsza produkcja masła u największych, światowych producentów. Dotyczy to też krajów poza Unią Europejską m.in. Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych.

Mleczarnie inwestują w wyroby, na których mogą zarobić. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost produkcji serów - komentuje Dziwulski.



Nawet 10 zł za kostkę

Ile może kosztować kostka masła pod koniec roku?

Jak komentuje ekspert PKO BP, trudno to prognozować. Dynamika wzrostu na poziomie hurtowym przełoży się na ceny w sklepach. Procesy mogą się jednak odwrócić. Rolnicy otrzymują więcej za litr sprzedanego mleka. To może sprawić, że na rynku będzie go więcej, co z kolei spowoduje wzrost produkcji. To powinno wyhamować podwyżki - wyjaśnia Mariusz Dziwulski.



Ceny masła od kilku lat mocno się wahają. W 2016 roku kostka kosztowała ponad 6 złotych. Później ceny nieco spadły, jednak tendencja ta nie utrzymała się długo. W październiku 2017 roku ceny masła wystrzeliły w górę i za 200-gramową kostkę masła zapłaciliśmy 7,08 zł. Obecnie za masło w markecie płacimy między 7 a 9 zł.